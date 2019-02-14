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Грамотей! для iOS

Грамотей! 3.1.6 для iPhone, iPad

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Описание Грамотей! 3.1.6 для iPhone, iPadОписание   Скачать Грамотей! 3.1.6 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (25.66 Мб) Скриншоты Грамотей! 3.1.6 для iPhone, iPadСкриншоты (11)   Статистика Грамотей! 3.1.6 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Грамотей! 3.1.6 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Грамотей! - полезная игра для проверки Ваших знаний орфографического написания отдельных слов и словосочетаний. Здесь собраны самые заковыристые слова русского языка, разобраться в написании которых будет сразу не просто. Игровой процесс состоит из 20 вопросов, к каждому прилагается 4 варианта ответа, из которых только один верный. В конце теста Вы получите оценку и сможете поработать над ошибками, получив ссылки на словарь русского языка.

Эта игра, кроме прочего, поможет Вам стать более грамотным, будет хорошим помощником учащимся школ, позволив с пользой увлекательно скоротать свободное время. Повышение качества орфографии и расширение кругозора гарантированы!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Грамотей!:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 5.x, iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 381
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЛогические
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