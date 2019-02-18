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Gilisoft Privacy Protector для Windows

Gilisoft Privacy Protector 10.1 (18.02.2019)

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Описание Gilisoft Privacy Protector 10.1 (18.02.2019)Описание   Скачать Gilisoft Privacy Protector 10.1 (18.02.2019)СКАЧАТЬ (3,84 Мб) Скриншоты Gilisoft Privacy Protector 10.1 (18.02.2019)Скриншоты (7)   Статистика Gilisoft Privacy Protector 10.1 (18.02.2019)Статистика   Отзывы о Gilisoft Privacy Protector 10.1 (18.02.2019)Отзывы (0)  
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Gilisoft Privacy Protector - отличное решение для защиты конфиденциальных данных на компьютере, которое обеспечивает надежную информационную безопасность. Это приложение позволяет скрыть выбранные файлы, папки и даже целые разделы дисков, так что никто даже не догадается о их присутствии на ПК. Также есть возможность просто защитить файлы, папки и диски от просмотра, чтения, изменения, копирования, удаления и т.д.

Если и этого не достаточно, то воспользуйтесь опцией Privat Disk - здесь можно создать собственный защищенный диск для документов, изображений, картинок и видео, доступ к которому будет только у Вас.

Помимо этого, в Gilisoft Privacy Protector реализовано еще несколько полезных дополнительных инструментов для сохранности приватной информации:

  • безопасное удаление данных в несколько проходов, когда даже специальное ПО не сможет восстановить файлы и директории,
  • очистка истории посещенных ресурсов интернета для браузера Internet Explorer (куки, кэш и т.д.),
  • очистка истории работы с приложениями,
  • очистка истории Windows (поисковые запросы, последние документы и т.д.).

Для отмены установленных ограничений потребуется войти в меню программы, что осуществляется только по паролю. Поэтому просто так изменить настройки доступа не получится, а Вы можете быть спокойны за важную информацию, что особенно актуально при общем доступе к ПК на работе или дома.

Стоит также отметить и удобный во всех отношениях интерфейс данного приложения, освоить который сможет даже тот пользователь, который ранее не сталкивался с подобными программами.

Скриншоты Gilisoft Privacy Protector:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения (защита только файлов)
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 244
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗащита данных
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