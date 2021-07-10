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Попугаи и попугайчики для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Животные - Литература
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 129 | Статистика
Размер:3,93 Мб
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Попугаи и попугайчики - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото различных видов попугаев и попугайчиков, их образ жизни, распространение, размножение, история открытия вида, содержание и уход и пр. Также присутствует информация о особенностях покупки и приучения попугая, статьи о говорящих попугаях, выбор корма и многое другое.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в несколько мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

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