Попугаи и попугайчики - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото различных видов попугаев и попугайчиков, их образ жизни, распространение, размножение, история открытия вида, содержание и уход и пр. Также присутствует информация о особенностях покупки и приучения попугая, статьи о говорящих попугаях, выбор корма и многое другое.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером в несколько мегабайт, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.