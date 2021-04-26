Насекомые - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото различных видов насекомых, их образ жизни, распространение, размножение и пр.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 4,45 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.