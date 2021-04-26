Насекомые для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NAP Developer
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 391 | Статистика
|Размер:
|3,92 Мб
|СКАЧАТЬ
Насекомые - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото различных видов насекомых, их образ жизни, распространение, размножение и пр.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 4,45 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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