Продукты питания для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Кулинария, напитки - другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 117 | Статистика
Размер:3,93 Мб
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Продукты питания - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото более 3000 наименований продуктов питания, их польза (или вред), химический состав и калорийность и пр.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 270 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

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