Продукты питания - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю подробное описание и фото более 3000 наименований продуктов питания, их польза (или вред), химический состав и калорийность и пр.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 270 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.