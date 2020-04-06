Mask S.W.B для Windows

Mask S.W.B 2.2.3.46 USB

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Описание Mask S.W.B 2.2.3.46 USBОписание   Скачать Mask S.W.B 2.2.3.46 USBСКАЧАТЬ (30,46 Мб) Скриншоты Mask S.W.B 2.2.3.46 USBСкриншоты (5)   Статистика Mask S.W.B 2.2.3.46 USBСтатистика   Отзывы о Mask S.W.B 2.2.3.46 USBОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
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Mask S.W.B - маскировщик-антишпион для сокрытия действий пользователя от различных программ-шпионов и слежения за действиями пользователя при помощи удаленного доступа компьютеру.

Устанавливается на внешний USB накопитель и позволяет скрыть работу на любом компьютере, к которому подключен этот накопитель. Предоставляет широкие возможности для контроля над системой с помощью мониторинга драйверов, служб и процессов системы. Защищает от более сотни шпионов разного назначения (Trackware, Thiefware, Big Brotherware, Key loggers, Trojans, Viruses, Anti-Phishing , BHO Browser Hijackers, Dialers, Mal, Formbugger и др.). Маскирует действия пользователя создавая платформу защиты в которой, позволяет запускать другие программы, и работать с ними, но делает этот процесс невидимым для программ-шпионов или просмотра при помощи удаленного подключения.

Функции Mask S.W.B:

  • Маскировка действий пользователя.
  • Имеет три внутренних режима безопасности работы в создаваемой платформе.
  • Защищает от всех типов шпионских программ.
  • Функция обнаружения драйверных шпионов работающих на уровне ядра.
  • Надежная защита даже на зараженном компьютере.
  • Контролируются сетевые подключения к компьютеру, системные процессы и буфер обмена.
Mask S.W.B
Mask S.W.B
Mask S.W.B
Mask S.W.B
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1700 руб
Ограничение в работе программыДемо
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 519
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыUSB-антивирусы - Антишпионы - Защита данных
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Отзывы о программе Mask S.W.B

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Отзывов о программе Mask S.W.B 2.2.3.46 USB пока нет, можете добавить...

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