Mask S.W.B - маскировщик-антишпион для сокрытия действий пользователя от различных программ-шпионов и слежения за действиями пользователя при помощи удаленного доступа компьютеру.
Устанавливается на внешний USB накопитель и позволяет скрыть работу на любом компьютере, к которому подключен этот накопитель. Предоставляет широкие возможности для контроля над системой с помощью мониторинга драйверов, служб и процессов системы. Защищает от более сотни шпионов разного назначения (Trackware, Thiefware, Big Brotherware, Key loggers, Trojans, Viruses, Anti-Phishing , BHO Browser Hijackers, Dialers, Mal, Formbugger и др.). Маскирует действия пользователя создавая платформу защиты в которой, позволяет запускать другие программы, и работать с ними, но делает этот процесс невидимым для программ-шпионов или просмотра при помощи удаленного подключения.
Функции Mask S.W.B:
Маскировка действий пользователя.
Имеет три внутренних режима безопасности работы в создаваемой платформе.
Защищает от всех типов шпионских программ.
Функция обнаружения драйверных шпионов работающих на уровне ядра.
Надежная защита даже на зараженном компьютере.
Контролируются сетевые подключения к компьютеру, системные процессы и буфер обмена.