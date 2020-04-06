Mask S.W.B

USB Disk Security 6.7 USB Disk Security - программа, которая обеспечит вам 100% защиту от вредоносных программ и вирусов, распространяемых через сменные носители: USB флешки, карты Anti-autorun 5.2.18.5 Anti-autorun - бесплатная и простая в использовании утилита, с помощью которой можно быстро и легко очистить любые носители, карты памяти и цифровые устройства от UsbFix Free 2019 11.022 UsbFix - инструмент для удаления разностороннего вредоносного ПО, которое распространяется через USB-порты Вашего компьютера

Зоркий глаз 5.409 Зоркий глаз - бесплатный антивирус типа anti autorun, который находит и изолирует 100% вирусов, распространяющихся на флешках Dr.Web LiveUSB 9.0.1 (01.04.2020) Dr.Web LiveUSB создает на USB-накопителе диск аварийного восстановления операционной системы. Теперь вы всегда сможете восстановить систему, если вдруг загрузка ПК в USB Protection & Recovery 1.3 USB Protection & Recovery - небольшая бесплатная утилита, обеспечивающая защиту от вредоносных программ, которые пытаются проникнуть на компьютер через USB -