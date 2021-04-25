Рецепты из мяса и птицы для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Кулинария, напитки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 034 | Статистика
Размер:3,95 Мб
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Рецепты из мяса и птицы скриншот № 1
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Рецепты из мяса и птицы - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю сборник разнообразных блюд из мяса и птицы (например плова, люля-кебаба, харчо, бастурмы, гуляша, пельменей, буррито, шашлыков и пр.) с пошаговыми инструкциями и иллюстрациями.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 67 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

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