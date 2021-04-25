Рецепты из мяса и птицы - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю сборник разнообразных блюд из мяса и птицы (например плова, люля-кебаба, харчо, бастурмы, гуляша, пельменей, буррито, шашлыков и пр.) с пошаговыми инструкциями и иллюстрациями.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 67 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.