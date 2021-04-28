Рецепты супов - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю сборник рецептов приготовления разнообразных супов (например борщей, бульонов, окрошки, солянки, ухи, щей, харчо и пр.) с пошаговыми инструкциями и иллюстрациями.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 5,50 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.