Рецепты азиатской кухни - бесплатное приложение для Android, которое предлагает пользователю сборник рецептов приготовления блюд азиатской кухни (например утки по пекински, долма, баба ганаш, лепешки, халвы, имбирного печенья, суши, сашими, роллов и пр.) с пошаговыми инструкциями и иллюстрациями.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 28,99 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.