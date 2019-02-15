Momentum - красочное и стильное дополнение к браузеру Google Chrome, которое заменит скучную и непрезентабельную новую вкладку на яркую и функциональную картинку. Вам откроются впечатляющие пейзажи самых необычных и красивых мест нашей планеты. Кроме того, в центре экрана Вы всегда будете видеть точное текущее время, в правом верхнем углу - прогноз погоды в Вашем регионе, а в нижней части страницы - любопытная цитата на день.

Также можно вписывать какие-то важные задания на сегодня, чтобы не пропустить ничего важного или значимого. В общем-то, Momentum принесет в Ваш Chrome немного разнообразия и некоторую функциональность, но главное - открывая новую вкладку, Вы непременно поднимите себе настроение от созерцания невероятных пейзажей.