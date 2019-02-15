Momentum для Windows

Momentum 1.6.1 для Google Chrome

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Описание Momentum 1.6.1 для Google ChromeОписание   Скачать Momentum 1.6.1 для Google ChromeСКАЧАТЬ (12,42 Мб) Скриншоты Momentum 1.6.1 для Google ChromeСкриншоты (3)   Статистика Momentum 1.6.1 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о Momentum 1.6.1 для Google ChromeОтзывы (2)  
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4.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.29 из 5
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Momentum - красочное и стильное дополнение к браузеру Google Chrome, которое заменит скучную и непрезентабельную новую вкладку на яркую и функциональную картинку. Вам откроются впечатляющие пейзажи самых необычных и красивых мест нашей планеты. Кроме того, в центре экрана Вы всегда будете видеть точное текущее время, в правом верхнем углу - прогноз погоды в Вашем регионе, а в нижней части страницы - любопытная цитата на день.

Также можно вписывать какие-то важные задания на сегодня, чтобы не пропустить ничего важного или значимого. В общем-то, Momentum принесет в Ваш Chrome немного разнообразия и некоторую функциональность, но главное - открывая новую вкладку, Вы непременно поднимите себе настроение от созерцания невероятных пейзажей.

Скриншоты Momentum:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 205
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Украшательства
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Отзывы о программе Momentum

Hollywar про Momentum 0.97.3 для Google Chrome [30-04-2018]

Она условно бесплатная но если надо поменять обои то сразу плати деньги и старт за 5 в месяц баксов.
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Александер про Momentum 0.38 для Google Chrome [20-10-2017]

Скажите пожалуйста, а как вкладки они есть или как ?
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