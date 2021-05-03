Армянский разговорник для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NAP Developer
|Категории:
|Переводчики - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 805 | Статистика
|Размер:
|3,89 Мб
|СКАЧАТЬ
Армянский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-армянский разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет армянским языком, который намного упростит общение и взаимопонимание при поездке за границу. В настройках можно изменять размер шрифта, цветовую тему, присутствует полноэкранный режим и пр.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 0,11 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
Узбекский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...
Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет с легкостью...
Русско-турецкий разговорник 1.0
Русско-турецкий разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее...
Русско-французский разговорник 1.0
Русско-французский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств,...
Русско-итальянский разговорник 1.0
Русско-итальянский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств,...
Армянский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...
Отзывы о программе Армянский разговорник
строитель про Армянский разговорник 1.0 для Android [28-11-2014]