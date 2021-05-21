Немецкий разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-немецкий разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет немецким языком, который намного упростит общение и взаимопонимание при поездке за границу. В настройках можно изменять размер шрифта, цветовую тему, присутствует полноэкранный режим и пр.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 0,08 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.