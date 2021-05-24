Программы для Android » Офис, документы » Переводчики » Китайский разговорник 1.105

Китайский разговорник для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.51/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 304 | Статистика
Размер:3,89 Мб
СКАЧАТЬ
Китайский разговорник скриншот № 1
Китайский разговорник скриншот № 2
Китайский разговорник скриншот № 3

Китайский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-китайский разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет китайским языком, который намного упростит общение и взаимопонимание при поездке за границу. В настройках можно изменять размер шрифта, цветовую тему, присутствует полноэкранный режим и пр.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 0,13 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

ТОП-сегодня раздела "Переводчики"
 

скачать Английский разговорникАнглийский разговорник 4.0.1

Английский разговорник – неважно каким уровнем знаний английского языка вы владеете, с...

скачать Русско Турецкий ПереводчикРусско Турецкий Переводчик 4.7

Русско Турецкий Переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее...

скачать Русско Немецкий ПереводчикРусско Немецкий Переводчик 21.4

Русско Немецкий Переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее...

скачать Русско Азербайджанский ПереводчикРусско Азербайджанский Переводчик 21.4

Русско Азербайджанский Переводчик - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой азербайджанско-русский и русско-азербайджанский переводчик...

скачать Русско-немецкий разговорникРусско-немецкий разговорник 1.105

Русско-немецкий разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее...

скачать Русско-турецкий разговорникРусско-турецкий разговорник 1.105

Русско-турецкий разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее...

Отзывы о программе Китайский разговорник

Мало про Китайский разговорник 1.0 для Android [01-09-2019]

Мало слов, очень мало.
2 | 2 | Ответить

Строитель соц жилья про Китайский разговорник 1.0 для Android [08-12-2014]

Полезный разговорник при поездке за границу.
2 | 2 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв