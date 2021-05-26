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Арабский разговорник для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Переводчики
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 273 | Статистика
Размер:3,91 Мб
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Арабский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-арабский разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет арабским языком, который намного упростит общение и взаимопонимание при поездке за границу. В настройках можно изменять размер шрифта, цветовую тему, присутствует полноэкранный режим и пр.

Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 0,04 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.

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