GeoGebra для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.0.693.0 для Google Chrome | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|International GeoGebra Institute
|Категории:
|Утилиты к браузерам - Математика
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 648 | Статистика
|Размер:
|10,86 Мб
GeoGebra - динамическая математическая среда для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном в использовании расширении для Google Chrome. С GeoGebra изучать математику весело и интересно.
Особенности приложения:
- Бесплатная программа, позволяющая учиться, изучать и оценивать.
- Абсолютно интерактивный, легкий в освоении интерфейс с мощным функционалом.
- Неограниченный доступ к постоянно расширяющемуся хранилищу материалов/проектов на www.geogebratube.org.
- Будет полезна в выполнении домашних заданий и различных проектов.
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