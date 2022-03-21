GeoGebra для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.0.693.0 для Google Chrome | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Утилиты к браузерам - Математика
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 648 | Статистика
Размер:10,86 Мб
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GeoGebra - динамическая математическая среда для всех уровней образования, включающая в себя геометрию, алгебру, таблицы, графы, статистику и арифметику, в одном удобном в использовании расширении для Google Chrome. С GeoGebra изучать математику весело и интересно.

Особенности приложения:

  • Бесплатная программа, позволяющая учиться, изучать и оценивать.
  • Абсолютно интерактивный, легкий в освоении интерфейс с мощным функционалом.
  • Неограниченный доступ к постоянно расширяющемуся хранилищу материалов/проектов на www.geogebratube.org.
  • Будет полезна в выполнении домашних заданий и различных проектов.
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Отзывы о программе GeoGebra

из деревни про GeoGebra 5.0.11.0 для Google Chrome [04-12-2014]

Очень удобно.
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