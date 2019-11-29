TaskLayout - небольшая утилита для настройки расположения окошек программ и приложений на рабочем столе с возможностью вызова их комбинацией из горячих клавиш. Когда Вы регулярно используете один и тот же набор программ, то теперь все эти приложения могут быть сохранены в список и восстановлены/запущены по команде пользователя.

В схеме сохраняются все основные данные окна для каждого выбранного приложения: имя программы, имя процесса, текущая директория и т.д. Когда же Вы захотите восстановить схему, то TaskLayout запустит все выбранные программы или откроет проводник, разместив все окна на заранее заданных местах. Для каждой схемы можно задать горячую клавишу для быстрого восстановления, что значительно ускорит допуск к Вашим любимым программам и приложениям.