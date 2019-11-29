TaskLayout

Winaero Tweaker 0.16.0
Winaero Tweaker - портативная системная утилита для настройки внешнего вида и дополнительной функциональности операционных систем семейства Windows, в том числе и
Carroll 1.24
Carroll - простенький инструмент для управления разрешением экрана монитора
WizMouse 1.7.0.3
WizMouse - простая и полезная утилита для прокрутки любых открытых окон на экране монитора при помощи колесика мышки
Fences 3.09
Fences - программа с помощью которой пользователь может организовать и привести в порядок свой рабочий стол путем группировки иконок в зависимости от их категории
DisplayFusion 9.5
DisplayFusion - приложение, которое призвано существенно упростить жизнь владельцев мультимониторных систем. Кроме этого присутствует возможность управлять управлять
Anti Boss Desktop switcher 1.0.0.11
Миниатюрная утилита, которая представляет собой удобный в работе переключатель рабочих столов, позволяющий комфортно работать с большим количеством одновременно