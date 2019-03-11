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Registry First Aid 11.3.0.2576
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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- Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Registry First Aid - мощный многофункциональный инструмент для оптимизации и очистки реестра операционной системы Windows. Использование этой программы не предусматривает специальных знаний и навыков работы с реестром, от Вас потребуется только выбирать нужные категории - остальное Registry First Aid сделает самостоятельно в автоматическом режиме. А может программа действительно много.
Во-первых, Registry First Aid сканирует ПК и находит битые, поврежденные или неиспользуемые записи реестра. Если исправить или восстановить их невозможно, то такие записи удаляются. При этом до изменений делается бекап текущей версии реестра.
Во-вторых, здесь Вы можете создать полную резервную копию реестра, чтобы при каких-либо проблемах в работе системы, связанных именно с реестром, можно было все быстро и удобно восстановить.
В-третьих, утилита позволяет сжимать и дефрагментировать реестр, делая его более отзывчивым и компактным.
В-четвертых, есть опции поиска в реестре, создания снимков реестра для сравнения, а также менеджер реестра, где Вам доступно управление программами автозапуска, удаление программ, функция "Открыть с помощью..." в контекстном меню и др.
В целом же, использование Registry First Aid сделает работу Вашего ПК более быстрой и стабильной за счет оптимизации и исправления системного реестра.
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|Что нового в Registry First Aid 11.3.0.2576?
- Обновлены языковые файлы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Registry First Aid
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