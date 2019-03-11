Registry First Aid для Windows

Registry First Aid 11.3.0.2576

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Описание Registry First Aid 11.3.0.2576Описание   Скачать Registry First Aid 11.3.0.2576СКАЧАТЬ (8,89 Мб) Скриншоты Registry First Aid 11.3.0.2576Скриншоты (9)   Статистика Registry First Aid 11.3.0.2576Статистика   Отзывы о Registry First Aid 11.3.0.2576Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Registry First Aid - мощный многофункциональный инструмент для оптимизации и очистки реестра операционной системы Windows. Использование этой программы не предусматривает специальных знаний и навыков работы с реестром, от Вас потребуется только выбирать нужные категории - остальное Registry First Aid сделает самостоятельно в автоматическом режиме. А может программа действительно много.

Во-первых, Registry First Aid сканирует ПК и находит битые, поврежденные или неиспользуемые записи реестра. Если исправить или восстановить их невозможно, то такие записи удаляются. При этом до изменений делается бекап текущей версии реестра.

Во-вторых, здесь Вы можете создать полную резервную копию реестра, чтобы при каких-либо проблемах в работе системы, связанных именно с реестром, можно было все быстро и удобно восстановить.

В-третьих, утилита позволяет сжимать и дефрагментировать реестр, делая его более отзывчивым и компактным.

В-четвертых, есть опции поиска в реестре, создания снимков реестра для сравнения, а также менеджер реестра, где Вам доступно управление программами автозапуска, удаление программ, функция "Открыть с помощью..." в контекстном меню и др.

В целом же, использование Registry First Aid сделает работу Вашего ПК более быстрой и стабильной за счет оптимизации и исправления системного реестра.

Что нового в Registry First Aid 11.3.0.2576?
  • Обновлены языковые файлы
  • Исправлены ошибки
Registry First Aid
Registry First Aid
Registry First Aid
Registry First Aid
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $27.95
Ограничение в работе программыне более 25 исправлений
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 131
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРеестр, Автозагрузка
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Отзывы о программе Registry First Aid

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