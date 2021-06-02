Японский разговорник для Android
|Оценка:
|4.75/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NAP Developer
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 059 | Статистика
|Размер:
|3,89 Мб
|СКАЧАТЬ
Японский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-японский разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет японским языком, который намного упростит общение и взаимопонимание при поездке за границу. В настройках можно изменять размер шрифта, цветовую тему, присутствует полноэкранный режим и пр.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 0,10 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
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