Греческий разговорник для Android
|Оценка:
|0.00/5 голосов - 0
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|NAP Developer
|Категория:
|Переводчики
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 471 | Статистика
|Размер:
|3,89 Мб
|СКАЧАТЬ
Греческий разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой русско-греческий разговорник для тех, кто не очень хорошо владеет греческим языком, который намного упростит общение и взаимопонимание при поездке за границу. В настройках можно изменять размер шрифта, цветовую тему, присутствует полноэкранный режим и пр.
Программа работает в режиме оффлайн и не требует подключения к сети Интернет. При первом запуске приложения необходимо загрузить базу данных размером 0,23 Мб, которую можно будет сохранить на карту памяти или в память устройства.
Переводчик Translate.Ru 20.1.315
Переводчик Translate.Ru — официальное Android-приложение от известного сервиса онлайн-переводов....
Англо-украинский словарь 2.101
Англо-украинский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...
Бесплатный и простой в работе переводчик для Android, с помощью которого можно переводить...
Русско-английский словарь 2.101
Русско-английский словарь - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее...
Греческий разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...
Тайский разговорник - бесплатное приложение для Android-устройств, представляющее собой...
Отзывы о программе Греческий разговорник
Александр про Греческий разговорник 1.0 для Android [20-06-2019]