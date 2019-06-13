Simple Data Backup для Windows

Simple Data Backup 8.8

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Описание Simple Data Backup 8.8Описание   Скачать Simple Data Backup 8.8СКАЧАТЬ (7,78 Мб) Скриншоты Simple Data Backup 8.8Скриншоты (6)   Статистика Simple Data Backup 8.8Статистика   Отзывы о Simple Data Backup 8.8Отзывы (1)  
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2.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 2.50 из 5
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Simple Data Backup - одна из самых простых, но вместе с тем эффективных утилит для резервного копирования файлов и папок на Вашем ПК. В настройках программы Вам надо указать файлы/директории, для которых хотите создать бэкап, и целевой каталог, где это все будет храниться. Само копирование выполняется по установленному Вами расписанию - ежедневно в определенное время или в какой-то конкретный день недели или при входе в программу.

Что касается целевой директории, то это может быть и жесткий диск, и USB-флэшка, и сетевой диск, и даже CD/DVD-носитель. При копировании сохраняется вся идентичность основной структуры и построения папок и файлов на резервном диске. Удобно реализован механизм оповещения о предстоящем копировании и итогах бэкапа - если были какие-то ошибки, то Вы будете об этом предупреждены и сможете предпринять дополнительные меры. С Simple Backup Data ни один важный для Вас файл не будет утерян.

Simple Data Backup
Simple Data Backup
Simple Data Backup
Simple Data Backup
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 100
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРезервное копирование
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Отзывы о программе Simple Data Backup

Алексей про Simple Data Backup 8.0 [29-01-2016]

ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ медленно производит копирование: за 25мин. не сделал того. что обычный Explorer Windows 7 сделал за 5 мин!
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