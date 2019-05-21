Kandidat CMS - удобная платформа для построения сайтов на базе PHP. Главной особенностью системы является отсутствие необходимости использования баз MySQL. Из возможностей можно выделить качественную панель управления, встроенный редактор для создания страниц, модуль новостей, модуль фото-альбома, модуль гостевой книги и комментариев.

С Kandidat CMS даже не обладающий специфическими знаниями пользователь может создать простой небольшой сайт о своей фирме или интересном проекте. Разработчики специально постарались максимально упростить реализацию Ваших идей в Интернете, не только позволив быстро сделать сайт, но и в дальнейшем легко и удобно управлять своим ресурсом.

Основные возможности Kandidat CMS: