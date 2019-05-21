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Kandidat CMS 2.0.3
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3.87 из 5, всего оценок - 8
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- Рейтинг программы - 3.87 из 5
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Kandidat CMS - удобная платформа для построения сайтов на базе PHP. Главной особенностью системы является отсутствие необходимости использования баз MySQL. Из возможностей можно выделить качественную панель управления, встроенный редактор для создания страниц, модуль новостей, модуль фото-альбома, модуль гостевой книги и комментариев.
С Kandidat CMS даже не обладающий специфическими знаниями пользователь может создать простой небольшой сайт о своей фирме или интересном проекте. Разработчики специально постарались максимально упростить реализацию Ваших идей в Интернете, не только позволив быстро сделать сайт, но и в дальнейшем легко и удобно управлять своим ресурсом.
Основные возможности Kandidat CMS:
- Создание категорий, подкатегорий, страниц для материалов сайта.
- Добавление, редактирование и удаление последних новостей вашего проекта.
- Добавление, редактирование и удаление комментариев к страницам.
- Генерация ЧПУ для страниц сайта с возможностью указать вручную имя ссылки на страницу.
- Встроенный визуальный редактор для редактирования страниц.
- Загрузка изображений, файлов на сайт с последующей вставкой в материал.
- Фото-альбом с категориями, с возможность загружать фотографии с описаниями.
- Система комментариев к страницам.
- Возможность выводить ссылки в список меню.
- Смена шаблона сайта в один клик.
- Добавление новых модулей для сайта.
- Легкое "вживление" javascript и ajax-скриптов.
- Редактирование HTML-кода шаблона прямо в админке.
- Смена названия сайта и пароля администратора.
- Модули: новости, фото-альбом, гостевая книга, поиск по сайту.
- Страница обратной связи пользователей с вами.
- Каптча.
- Легкая переделка шаблонов под систему благодаря разделенному коду HTML и PHP. Шаблон-заготовка легко адаптируется под нашу CMS. Шаблоны можно задать разные для каждой страницы.
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|Что нового в Kandidat CMS 2.0.3?
- оптимизирован код, исправлены ранее найденные ошибки и неточности.
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