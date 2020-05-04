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Диспансеризация определенных групп взрослого населения для Windows

Диспансеризация определенных групп взрослого населения 5.0.15

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Описание Диспансеризация определенных групп взрослого населения 5.0.15Описание   Скачать Диспансеризация определенных групп взрослого населения 5.0.15СКАЧАТЬ (28,94 Мб) Скриншоты Диспансеризация определенных групп взрослого населения 5.0.15Скриншоты (1)   Статистика Диспансеризация определенных групп взрослого населения 5.0.15Статистика   Отзывы о Диспансеризация определенных групп взрослого населения 5.0.15Отзывы (2)  
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Диспансеризация определенных групп взрослого населения - программа предназначенная для ведения карт учета диспансеризации (профилактических медицинских осмотров) и создания отчетов.

Особенности программы:

  • удобный интерфейс;
  • ведение журнала карт учета диспансеризации;
  • возможность ежедневного контроля за проведением диспансеризации, что особенно удобно при использовании сетевой версии;
  • создание еженедельного отчета (еженедельный мониторинг о числе лиц, прошедших всеобщую диспансеризацию взрослого населения);
  • создание ежемесячного отчета (отчетная форма № 131/о. Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения), который состоит из 7-ми таблиц;
  • возможность создания отчетов за произвольный период времени, что позволяет проводить полноценный мониторинг проведения диспансеризации;
  • наличие сетевой версии, позволяющей работать с базой данной всем участникам диспансеризации и, в том числе, администраторам ЛПУ, что позволяет осуществлять постоянный контроль за ее проведением;
  • автоматический контроль за заведением дубликатов карт учета.
Что нового в Диспансеризация определенных групп взрослого населения 5.0.15?
  • исправлена ошибка при подсчете SCORE
Диспансеризация определенных групп взрослого населения
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 300 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 801
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина
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Отзывы о программе Диспансеризация определенных групп взрослого населения

Сергей про Диспансеризация определенных групп взрослого населения 3.1.29 [21-04-2016]

Сервер можно скачать на странице загрузки программы, на официальном сайте. Вот ссылка - http://medsoftpro.ru/dispanser/loading.html
2 | 2 | Ответить

kiborg про Диспансеризация определенных групп взрослого населения 3.1.29 [20-04-2016]

Спасибо за программу!Не знаете как можно скачать сервер базы данных для этой программы?
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