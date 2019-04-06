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Мобильный Агент Mail.Ru для iOS

Мобильный Агент Mail.Ru 7.8 для iPhone, iPad

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Описание Мобильный Агент Mail.Ru 7.8 для iPhone, iPadОписание   Скачать Мобильный Агент Mail.Ru 7.8 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (102.55 Мб) Скриншоты Мобильный Агент Mail.Ru 7.8 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Мобильный Агент Mail.Ru 7.8 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Мобильный Агент Mail.Ru 7.8 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Мобильный Агент Mail.Ru - отличный и надежный мессенджер от компании Mail.Ru, полностью адаптированный для iOS-устройств. Приложение позволяет отправлять текстовые сообщения, совершать голосовые звонки, общаться в видеочате, делиться фотографиями и веселыми стикерами. При этом сервис абсолютно бесплатен - Вы отплачиваете только услуги Вашего интернет-провайдера.

Удобно, что Мобильный Агент Mail.Ru не требует регистрации по выдуманному паролю и логину - привязка аккаунта идет к номеру Вашего телефона. Просто укажите свой мобильный, на который придет SMS-сообщение с кодом. Это, кроме всего, обеспечивает дополнительную безопасность при общении и защиту конфиденциальных данных.

Основные возможности Мобильный Агент Mail.Ru:

  • бесплатные видео и голосовые звонки (сети Wi-Fi, 3G и LTE),
  • бесплатный чат и SMS-сообщения на мобильные номера, даже если пользователя нет в сети,
  • обмен файлами - фотографии, видеоролики, MMS-сообщения,
  • огромная база стикеров и смайлов - выражайте свои эмоции и настроение с помощью забавных наклеек,
  • несколько тем визуального оформления,
  • кроссплатформенность - позволяет общаться практически на любом настольном или мобильном устройстве.

С Мобильным Агентом Mail.Ru Вы всегда будете на связи, общаясь без ограничений в любой точке земного шара, где есть интернет.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Мобильный Агент Mail.Ru
Мобильный Агент Mail.Ru
Мобильный Агент Mail.Ru
Мобильный Агент Mail.Ru
Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 789
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Мобильный Агент Mail.Ru

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