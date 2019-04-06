Мобильный Агент Mail.Ru - отличный и надежный мессенджер от компании Mail.Ru, полностью адаптированный для iOS-устройств. Приложение позволяет отправлять текстовые сообщения, совершать голосовые звонки, общаться в видеочате, делиться фотографиями и веселыми стикерами. При этом сервис абсолютно бесплатен - Вы отплачиваете только услуги Вашего интернет-провайдера.

Удобно, что Мобильный Агент Mail.Ru не требует регистрации по выдуманному паролю и логину - привязка аккаунта идет к номеру Вашего телефона. Просто укажите свой мобильный, на который придет SMS-сообщение с кодом. Это, кроме всего, обеспечивает дополнительную безопасность при общении и защиту конфиденциальных данных.

Основные возможности Мобильный Агент Mail.Ru:

бесплатные видео и голосовые звонки (сети Wi-Fi, 3G и LTE),

бесплатный чат и SMS-сообщения на мобильные номера, даже если пользователя нет в сети,

обмен файлами - фотографии, видеоролики, MMS-сообщения,

огромная база стикеров и смайлов - выражайте свои эмоции и настроение с помощью забавных наклеек,

несколько тем визуального оформления,

кроссплатформенность - позволяет общаться практически на любом настольном или мобильном устройстве.

С Мобильным Агентом Mail.Ru Вы всегда будете на связи, общаясь без ограничений в любой точке земного шара, где есть интернет.