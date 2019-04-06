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Мобильный Агент Mail.Ru 7.8 для iPhone, iPad
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Мобильный Агент Mail.Ru - отличный и надежный мессенджер от компании Mail.Ru, полностью адаптированный для iOS-устройств. Приложение позволяет отправлять текстовые сообщения, совершать голосовые звонки, общаться в видеочате, делиться фотографиями и веселыми стикерами. При этом сервис абсолютно бесплатен - Вы отплачиваете только услуги Вашего интернет-провайдера.
Удобно, что Мобильный Агент Mail.Ru не требует регистрации по выдуманному паролю и логину - привязка аккаунта идет к номеру Вашего телефона. Просто укажите свой мобильный, на который придет SMS-сообщение с кодом. Это, кроме всего, обеспечивает дополнительную безопасность при общении и защиту конфиденциальных данных.
Основные возможности Мобильный Агент Mail.Ru:
- бесплатные видео и голосовые звонки (сети Wi-Fi, 3G и LTE),
- бесплатный чат и SMS-сообщения на мобильные номера, даже если пользователя нет в сети,
- обмен файлами - фотографии, видеоролики, MMS-сообщения,
- огромная база стикеров и смайлов - выражайте свои эмоции и настроение с помощью забавных наклеек,
- несколько тем визуального оформления,
- кроссплатформенность - позволяет общаться практически на любом настольном или мобильном устройстве.
С Мобильным Агентом Mail.Ru Вы всегда будете на связи, общаясь без ограничений в любой точке земного шара, где есть интернет.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
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Отзывы о программе Мобильный Агент Mail.Ru
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