Music Editing Master - мощный многофункциональный аудиоредактор, который позволит создавать свои собственные неповторимые композиции и миксы в домашних условиях на обычном компьютере. Программа строилась таким образом, чтобы быть максимальной легкой в работе даже неопытными пользователями, и надо сказать, что у разработчиков это получилось - качественно продуманный интерфейс интуитивно понятен и прост в восприятии.

Взяв какой-либо музыкальный файл (поддерживаются все самые востребованные форматы - mp3, acc, wav, wma, flac и др.), Вы в один клик мышки сможете применить множество разнообразных эффектов (усиление, нормализация, затухание, растягивание, фленджер, вибрация, шум и т.д.) и профессиональных фильтров (BandPass Filter, FFT Filter, HighPass Filter, HighShelf Filter,LowPass Filter, LowShelf Filter, Notch Filter, Peak EQ Filter).

Кроме того, к Вашим услугам будут такие инструменты работы с файлами как копирование, обрезка, вставка и объединение. Есть возможность импорта звуковой дорожки из видеоклипа, преобразовывать текст в речь, записывать звук через микрофон, "вытягивать" аудио из CD-диска и многое-многое другое.

В дополнение ко всему в Music Editing Master встроены утилиты для записи (прожига) CD/DVD-дисков, конвертирования аудиофайлов между разными форматами, редактирования тегов и другой скрытой информации.

Одним словом, Music Editing Master понравится всем, кто только пробует свои силы в качестве DJ, так и и уже достаточно опытным композиторам, позволяя создавать классные микс-композиции и попурри.