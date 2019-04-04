Tor Browser 8.0.8
Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети
TunnelBear 3.7.5
TunnelBear - кроссплатформенный VPN-клиент, который позволяет безопасно серфить в Интернете, скрывать от посторонних глаз конфиденциальные данные и получать доступ к
CyberGhost VPN 7.0.0.46
Сделайте свое присутствие в Сети невидимым с CyberGhost VPN - приложение, которое обеспечит анонимное пользование Интернетом, гарантирует безопасность и
Hotspot Shield 7.14.2
Hotspot Shield - бесплатная программа, которая обезопасит Вас при подключении к открытым точкам доступа Wi-Fi, путем создания виртуальной VPN сети между ПК и
SoftEther VPN 4.25 Build 9656 RTM
Одно из лучших альтернативных решений для OpenVPN и Microsoft VPN, которое предлагает пользователю стойкое шифрование AES 256-bit и RSA 4096-bit, прозрачность для
DNS Jumper 2.1
DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете