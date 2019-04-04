Freegate для Windows

Freegate 7.67 Pro

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Описание Freegate 7.67 ProОписание   Скачать Freegate 7.67 ProСКАЧАТЬ (5,39 Мб) Скриншоты Freegate 7.67 ProСкриншоты (2)   Статистика Freegate 7.67 ProСтатистика   Отзывы о Freegate 7.67 ProОтзывы (4)  
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4.35 из 5, всего оценок - 46
  • Рейтинг программы - 4.35 из 5
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Freegate - утилита, которая позволяет обойти блокировку сайтов на уровне интернет-провайдеров. Поможет получить безопасный и быстрый доступ в Интернет, если ваш провайдер блокирует доступ к тому или иному сайту.

Принцип работы программы основан на использовании сети приватных прокси-серверов. Т.е. если нет возможности подключиться к сайту напрямую - можно подключиться сначала к прокси серверу за пределами страны, а потом уже куда угодно. Простой и понятный интерфейс - вы можете искать и менять прокси-сервера в ручном режиме или предоставить все Freegate, который может делать все автоматически, определяя запущенный браузер и выбирая наиболее быстрый прокси из списка доступных.

Приложение не требует инсталляции и не затрагивает системные настройки.

Особенности:

  • Обход блокировки доступа к веб-сайтам.
  • Использование сети прокси-серверов.
  • Удаление истории посещенных сайтов.
  • Автозапуск вместе с системой.
Freegate
Freegate
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 37 639
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе Freegate

654 про Freegate 7.61 Pro [29-11-2017]

не ведитесь...
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Станислав про Freegate 7.61 Pro [13-11-2017]

только для китайцев, с российскими IP не работает
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alex про Freegate 7.61 Pro [23-09-2017]

спасибо олег
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Олег про Freegate 7.61 Pro [16-06-2017]

Фуфло.Не качайте
5 | 6 | Ответить

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