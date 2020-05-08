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Строительные машины для Android

Строительные машины 8.36.00.06 для Android

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Описание Строительные машины 8.36.00.06 для AndroidОписание   Скачать Строительные машины 8.36.00.06 для AndroidСКАЧАТЬ (42,45 Мб) Скриншоты Строительные машины 8.36.00.06 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Строительные машины 8.36.00.06 для AndroidСтатистика   Отзывы о Строительные машины 8.36.00.06 для AndroidОтзывы (0)  
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Строительные машины - детское обучающее приложение для Android, с помощью которых Ваш малыш сможет узнать какие бывают строительные машины и как они могут использоваться в жизни.

Присутствует четыре типа строительных машин - погрузчик, строительный кран, самосвал и экскаватор, причем ребенок может использовать каждую из машин для различных задач. Кроме функции обучения игра также способствует развитию координации движений и улучшения моторики.

Что нового в Строительные машины 8.36.00.06 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Строительные машины
Строительные машины
Строительные машины
Строительные машины
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 999
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт
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Отзывы о программе Строительные машины

Admin

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