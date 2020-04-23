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Больница для Android

Больница 8.40.00.12 для Android

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Описание Больница 8.40.00.12 для AndroidОписание   Скачать Больница 8.40.00.12 для AndroidСКАЧАТЬ (53,97 Мб) Скриншоты Больница 8.40.00.12 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Больница 8.40.00.12 для AndroidСтатистика   Отзывы о Больница 8.40.00.12 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
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Больница - детское обучающее приложение для Android, с помощью которого Ваш ребенок в игровой форме сможет выяснить что делать в случае лихорадки, как лечатся переломы и пр. Необходимо помочь доктору Жирафу вылечить своих пациентов и подобрать правильное лечение для животных.

Приложение позволит детям ознакомились с основными медицинскими знаниями, а расслабляющая атмосфера и веселый игровой мир помогут ребенку преодолеть свой страх перед больницей и посещением врача.

Что нового в Больница 8.40.00.12 для Android?
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Больница
Больница
Больница
Больница
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Китайскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 200
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Обучающий софт
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Отзывы о программе Больница

Admin

Отзывов о программе Больница 8.40.00.12 для Android пока нет, можете добавить...

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