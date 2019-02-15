Airbnb - отличное приложение для всех путешественников, дающее возможность найти и снять жилье в любом уголке земного шара напрямую от хозяев. Кроме того, если Вы собственник свободной площади, то разместив свое предложение на Airbnb, можете еще и заработать, принимая гостей со всего мира. В базе программы более 600 000 объявлений в 34-х тысячах городов, так что теперь планировать путешествие становится значительно проще и удобнее.

В Airbnb Вы можете не только узнать цену аренды той или иной жилплощади, но также посмотреть ее фотографии, почитать отзывы отдыхающих, задать вопрос напрямую хозяину, узнать календарь доступности и многое другое. Также Вы имеете возможность познакомиться с некоторыми местными особенностями посещаемого города: обычаи, праздники, достопримечательности, интересные места, кафешки и т.д.

Преимущества для путешественников:

Описание более тысячи мест в 30-ти с лишним тысячах городов.

Быстрый и удобный поиск жилья в любой точке мира.

Бронь уникальных квартир непосредственно со своего iOS-устройства.

Формирование плана поездки, общение напрямую с хозяевами, создание подсказок и всего, что связано предстоящим путешествием.

Преимущества для хозяев:

Размещайте объявление о своем жилье и управляйте им напрямую со своего девайса.

Познакомьтесь с потенциальными гостями, прежде чем сказать им «да».

Управляйте запросами, отвечайте на письма, проверяйте списки важных дел из раздела для хозяев.

На портале «Гостеприимство» узнавайте о предпочтениях и ожиданиях гостей еще до их приезда.

Пользуйтесь удобным календарем.

В целом же, Airbnb - это именно то приложение, которое поможет Вам грамотно спланировать отпуск, куда бы Вы не отправлялись.