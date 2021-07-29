Изучение сербского языка для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.80 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|L-Lingo
|Категории:
|Обучающий софт - Языки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 199 | Статистика
|Размер:
|7,93 Мб
|СКАЧАТЬ
Изучение сербского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю освоить основы сербского языка, а также выучить наиболее употребляемые слова и фразы, что даст возможность поддерживать простой диалог и не растеряться при попадании в незнакомую языковую среду.
Программа сочетает в себе различные средства обучения, как например запоминание незнакомых слов, запись носителей языка и изображения. Сначала можно пройти новый материал в довольно привычной форме - предлагается изображение какого-либо слова, его перевод и правильное произношение, после чего можно пройти ряд тестов на проверку полученных знаний. Все уроки разбиты на темы, например Приветствие и знакомство, В аэропорту, В отеле, Еда, Профессии, Животные, Погода, Спорт, Покупки, Семья и отношения, Числа и многое другое.
В настройках можно задавать отсрочку ответа в тексте, а также выбрать язык, на котором предпочтительнее изучать материал.
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