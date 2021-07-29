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Изучение сербского языка для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.6.80 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категории:Обучающий софт - Языки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 199 | Статистика
Размер:7,93 Мб
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Изучение сербского языка - приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое позволяет пользователю освоить основы сербского языка, а также выучить наиболее употребляемые слова и фразы, что даст возможность поддерживать простой диалог и не растеряться при попадании в незнакомую языковую среду.

Программа сочетает в себе различные средства обучения, как например запоминание незнакомых слов, запись носителей языка и изображения. Сначала можно пройти новый материал в довольно привычной форме - предлагается изображение какого-либо слова, его перевод и правильное произношение, после чего можно пройти ряд тестов на проверку полученных знаний. Все уроки разбиты на темы, например Приветствие и знакомство, В аэропорту, В отеле, Еда, Профессии, Животные, Погода, Спорт, Покупки, Семья и отношения, Числа и многое другое.

В настройках можно задавать отсрочку ответа в тексте, а также выбрать язык, на котором предпочтительнее изучать материал.

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