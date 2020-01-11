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Расписной покер онлайн для Android

Расписной покер онлайн 1.71 для Android

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Описание Расписной покер онлайн 1.71 для AndroidОписание   Скачать Расписной покер онлайн 1.71 для AndroidСКАЧАТЬ (27,54 Мб) Скриншоты Расписной покер онлайн 1.71 для AndroidСкриншоты (9)   Статистика Расписной покер онлайн 1.71 для AndroidСтатистика   Отзывы о Расписной покер онлайн 1.71 для AndroidОтзывы (3)  
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4.33 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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Расписной покер онлайн - бесплатное приложение для всех ценителей карточной игры Расписной покер, которое позволяет сразиться с лучшими игроками на ставки от 10 копеек в онлайн версию этой популярной игры. Прежде чем начать играть в онлайн, рекомендуется сыграть с компьютерными игроками, получив тем самым начальные навыки игры и возможность ознакомиться с правилами игры.

Основные возможности и особенности игры Расписной покер онлайн:

  • обновленный дизайн игры с сохранением духа игры;
  • создание столов для игр с настройками правил;
  • внутриигровой чат, не ограниченный стандартными фразами;
  • небольшие ограничения по ставке, которые можно снять в том числе за игровые деньги;
  • оптимизация под HD экраны.

Новым игрокам - первые 5 игр проигрыш по деньгам не засчитывается.

Для игры обязательно наличие аккаунта Google или Яндекс, чтобы авторизоваться на сервере.

Расписной покер онлайн
Расписной покер онлайн
Расписной покер онлайн
Расписной покер онлайн
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 978
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарточные - Онлайн клиенты
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Отзывы о программе Расписной покер онлайн

Владимир про Расписной покер онлайн 1.55 для Android [24-02-2017]

Я заплатил 30 рублей объяснила за что
2 | 2 | Ответить

алим про Расписной покер онлайн 1.53 для Android [12-12-2016]

Когда планируете создать
2 | 2 | Ответить

Сергей про Расписной покер онлайн 1.53 для Android [11-12-2016]

Почему не сделать классическую игру с колодой из 38 карт,что бы было два джокера?
2 | 2 | Ответить

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