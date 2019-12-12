ExaHotel - программа для автоматизации работы небольших гостиниц, отелей, гостевых домов, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. Это база данных, содержащая в себе всю информацию о номерах, гостях, услугах, контрагентах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира, где есть интернет. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.
Основные возможности:
Максимально быстрое и удобное добавление заказов (резервирование номеров, проживание)
Работа всех сотрудников онлайн (или с последней локальной копией в случае отсутствия интернета)
Учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным
Подробная аналитика
Автоматизированный расчет проживания и всех дополнительных услуг
Касса - учет движения средств
Модуль Интернет-бронирование
Модуль Парковка с автоматическим присваиванием мест
Модуль Ресурсы с отдельной почасовой сводкой (шахматкой)
Быстрое выставление счетов
Работа с контрагентами
Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов гостей и т.д.)
Печать любой таблицы
Удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по номерам, по инвентарю и др.
Monitor CRM – программа для оптимизации коммерческой и маркетинговой деятельности компаний. Основная задача, которую решает CRM-система Monitor - автоматизация
Отзывы о программе ExaHotel
Кирилл про ExaHotel 4.52 [18-08-2017]
Добрый день, уважаемые разработчики!
Используем ExaHotel вторую неделю, на трех компьютерах одновременно. Очень нравится как выглядит и работает "сетка". Понравилось, что есть настройка цветов заказов (только почему это настраивается на компьютер, а не на пользователя?). Создание заказов впечатлило, как быстро :))
Успешно разобрались с ведением счетов и печатью акта. В общем программа довольно простая для изучения. Сейчас будем щупать рассылки смс и писем клиентам.
Мы пока на тестовом периоде, но боимся не успеть с обзором всех возможностей ;)
Если не сложно, увеличьте тестовый период хотя бы еще на месяц.
Спасибо вам.
С уважением, Кирилл Баренцев,
kbarencev@gmail.com 2 | 2 | Ответить
Прибрежный человек про ExaHotel 2.60 / 2.05 free [24-05-2017]
За каждую важную функцию приходится платить отдельно.
В результате начальная стоимость программы увеличивается в разы.
В каждом окне поля набросаны, как придется, отчего окна больше раза в 1,5, чем могут быть, и с ними трудно работать на маленьких экранах. Такая же проблема со шрифтами, где-то они большого размера, где-то маленького.
Судя по здешним отзывам, их писал один и тот же человек, наверное, сам программист. 5 | 3 | Ответить
ГОСТЕВОЙ ДОМ БРИЗ про ExaHotel 1.41 [21-10-2015]
Ваша программа Exahotel очень оказалась для нас удобная. Спасибо ВАМ!! 3 | 3 | Ответить
Luxx про ExaHotel 1.41 [10-06-2015]
прочитал описание на сайте, на первый взгляд понравилась. вроде все нужное есть.
не понятно только можно ли связать с бронированием с сайта.
скачаю, позже опишу подробнее 2 | 2 | Ответить
я про ExaHotel 1.41 [07-05-2015]
Используем эту простую и удобную программу в аренду, что неимовепно удобно 5 | 2 | Ответить