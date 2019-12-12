ExaHotel для Windows

ExaHotel 5.48

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Описание ExaHotel 5.48Описание   Скачать ExaHotel 5.48СКАЧАТЬ (6,63 Мб) Скриншоты ExaHotel 5.48Скриншоты (5)   Статистика ExaHotel 5.48Статистика   Отзывы о ExaHotel 5.48Отзывы (7)  
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4.00 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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ExaHotel - программа для автоматизации работы небольших гостиниц, отелей, гостевых домов, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. Это база данных, содержащая в себе всю информацию о номерах, гостях, услугах, контрагентах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира, где есть интернет. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Основные возможности:

  • Максимально быстрое и удобное добавление заказов (резервирование номеров, проживание)
  • Работа всех сотрудников онлайн (или с последней локальной копией в случае отсутствия интернета)
  • Учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным
  • Подробная аналитика
  • Автоматизированный расчет проживания и всех дополнительных услуг
  • Касса - учет движения средств
  • Модуль Интернет-бронирование
  • Модуль Парковка с автоматическим присваиванием мест
  • Модуль Ресурсы с отдельной почасовой сводкой (шахматкой)
  • Быстрое выставление счетов
  • Работа с контрагентами
  • Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов гостей и т.д.)
  • Печать любой таблицы
  • Удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по номерам, по инвентарю и др.
  • Массовая рассылка SMS всем сотрудникам
  • Журнал работы пользователей
ExaHotel
ExaHotel
ExaHotel
ExaHotel
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 950 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 308
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе ExaHotel

Кирилл про ExaHotel 4.52 [18-08-2017]

Добрый день, уважаемые разработчики!
Используем ExaHotel вторую неделю, на трех компьютерах одновременно. Очень нравится как выглядит и работает "сетка". Понравилось, что есть настройка цветов заказов (только почему это настраивается на компьютер, а не на пользователя?). Создание заказов впечатлило, как быстро :))
Успешно разобрались с ведением счетов и печатью акта. В общем программа довольно простая для изучения. Сейчас будем щупать рассылки смс и писем клиентам.
Мы пока на тестовом периоде, но боимся не успеть с обзором всех возможностей ;)
Если не сложно, увеличьте тестовый период хотя бы еще на месяц.
Спасибо вам.
С уважением, Кирилл Баренцев,
kbarencev@gmail.com
2 | 2 | Ответить

Прибрежный человек про ExaHotel 2.60 / 2.05 free [24-05-2017]

За каждую важную функцию приходится платить отдельно.
В результате начальная стоимость программы увеличивается в разы.
В каждом окне поля набросаны, как придется, отчего окна больше раза в 1,5, чем могут быть, и с ними трудно работать на маленьких экранах. Такая же проблема со шрифтами, где-то они большого размера, где-то маленького.
Судя по здешним отзывам, их писал один и тот же человек, наверное, сам программист.
5 | 3 | Ответить

ГОСТЕВОЙ ДОМ БРИЗ про ExaHotel 1.41 [21-10-2015]

Ваша программа Exahotel очень оказалась для нас удобная. Спасибо ВАМ!!
3 | 3 | Ответить

Luxx про ExaHotel 1.41 [10-06-2015]

прочитал описание на сайте, на первый взгляд понравилась. вроде все нужное есть.
не понятно только можно ли связать с бронированием с сайта.
скачаю, позже опишу подробнее
2 | 2 | Ответить

я про ExaHotel 1.41 [07-05-2015]

Используем эту простую и удобную программу в аренду, что неимовепно удобно
5 | 2 | Ответить

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