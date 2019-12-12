ExaHotel - программа для автоматизации работы небольших гостиниц, отелей, гостевых домов, включающая в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое. Это база данных, содержащая в себе всю информацию о номерах, гостях, услугах, контрагентах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира, где есть интернет. Программа связывает руководителя, администратора, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Отзывы о программе ExaHotel Кирилл Добрый день, уважаемые разработчики!

Используем ExaHotel вторую неделю, на трех компьютерах одновременно. Очень нравится как выглядит и работает "сетка". Понравилось, что есть настройка цветов заказов (только почему это настраивается на компьютер, а не на пользователя?). Создание заказов впечатлило, как быстро :))

Успешно разобрались с ведением счетов и печатью акта. В общем программа довольно простая для изучения. Сейчас будем щупать рассылки смс и писем клиентам.

Мы пока на тестовом периоде, но боимся не успеть с обзором всех возможностей ;)

Если не сложно, увеличьте тестовый период хотя бы еще на месяц.

Спасибо вам.

С уважением, Кирилл Баренцев,

kbarencev@gmail.com

2 | 2 | Ответить Прибрежный человек За каждую важную функцию приходится платить отдельно.

В результате начальная стоимость программы увеличивается в разы.

В каждом окне поля набросаны, как придется, отчего окна больше раза в 1,5, чем могут быть, и с ними трудно работать на маленьких экранах. Такая же проблема со шрифтами, где-то они большого размера, где-то маленького.

Судя по здешним отзывам, их писал один и тот же человек, наверное, сам программист.

5 | 3 | Ответить ГОСТЕВОЙ ДОМ БРИЗ Ваша программа Exahotel очень оказалась для нас удобная. Спасибо ВАМ!!

3 | 3 | Ответить Luxx прочитал описание на сайте, на первый взгляд понравилась. вроде все нужное есть.

не понятно только можно ли связать с бронированием с сайта.

скачаю, позже опишу подробнее

2 | 2 | Ответить я Используем эту простую и удобную программу в аренду, что неимовепно удобно

5 | 2 | Ответить Читать все отзывы (7) / Добавить отзыв