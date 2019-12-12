ExaRent - программа для автоматизации предприятий, занимающихся сдачей в аренду или прокатом любого вида имущества: от комакт-дисков до помещений. Удобное решение для сдачи в аренду или напрокат любых ресурсов: прокат автомобилей, инструментов, велосипедов, оборудования, одежды, спортивного инвентаря и прочего. Включает в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое.

Это база данных, содержащая в себе всю информацию о сдаваемом в прокат имуществе, клиентах, заказах, дополнительных услугах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира, где есть интернет.

Программа связывает руководителя, диспетчера, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Возможности: