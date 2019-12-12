ExaRent для Windows

ExaRent 5.48

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Описание ExaRent 5.48Описание   Скачать ExaRent 5.48СКАЧАТЬ (6,37 Мб) Скриншоты ExaRent 5.48Скриншоты (10)   Статистика ExaRent 5.48Статистика   Отзывы о ExaRent 5.48Отзывы (3)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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ExaRent - программа для автоматизации предприятий, занимающихся сдачей в аренду или прокатом любого вида имущества: от комакт-дисков до помещений. Удобное решение для сдачи в аренду или напрокат любых ресурсов: прокат автомобилей, инструментов, велосипедов, оборудования, одежды, спортивного инвентаря и прочего. Включает в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое.

Это база данных, содержащая в себе всю информацию о сдаваемом в прокат имуществе, клиентах, заказах, дополнительных услугах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира, где есть интернет.

Программа связывает руководителя, диспетчера, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.

Возможности:

  • Полный контроль вашего бизнеса
  • Удобная, легкая и продуманная сводка с изменением временного масштаба и максимальной визуализацией
  • Максимально быстрое и удобное добавление заказов (плюс резервирование)
  • Полный учет всего сдаваемого в аренду имущества
  • Учет дополнительных товаров и услуг
  • Работа всех сотрудников онлайн (или с последней локальной копией в случае отсутствия интернета), также существует локальная версия программы, работающая без интернета
  • Учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным
  • Аналитика ExaRent - это помощник вашему бизнесу
  • Автоматизированный расчет
  • Виртуальная касса - учет движения средств
  • Выставление счетов
  • Модуль Интернет-бронирование
  • Работа с контрагентами
  • Работа с клиентской базой
  • Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов клиентов и т.д.)
  • Печать любой таблицы
  • Удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по ресурсам и др.
  • Составление множества отчетов, настраиваемых индивидуально (с помощью применения фильтрации для каждой таблицы)
  • Массовая рассылка SMS всем сотрудникам
  • Программа обновляется автоматически через интернет, у всех сотрудников всегда новая версия
  • Интуитивно понятный интерфейс, справка к программея
  • Журнал работы пользователей
ExaRent
ExaRent
ExaRent
ExaRent
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 19 500 руб. или 950
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 1 474
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВедение дел
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Отзывы о программе ExaRent

ЧКЛУБ про ExaRent 2.43 [23-10-2017]

прекрасный софт для нас, одним кликом печать всей пачки документов по заказу (счет, акт, договор).
небольшой автопарк, сдаем в аренду под такси.
версия на вашем сайте давно устарела, уже четвертая актуальная.
3 | 2 | Ответить

Дмитрий про ExaRent 2.43 [23-01-2016]

На первый взгляд по описанию то что надо. Буду качать, тестировать. Потом опишу что как впечатления.
5 | 2 | Ответить

seva про ExaRent 1.00 [25-04-2015]

Программа очень хорошая
Приобрели недавно как раз к началу сезона
Сдаем в аренду велосипеды и велокресла
Единственная просьба добавить куда вводить залог который мы берем с клиента
Залог может быть как денежный так и вещественный
Сейчас вводим в комментарий
5 | 6 | Ответить

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