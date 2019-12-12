ExaRent - программа для автоматизации предприятий, занимающихся сдачей в аренду или прокатом любого вида имущества: от комакт-дисков до помещений. Удобное решение для сдачи в аренду или напрокат любых ресурсов: прокат автомобилей, инструментов, велосипедов, оборудования, одежды, спортивного инвентаря и прочего. Включает в себя управление, администрирование, автоматический расчет и многое другое.
Это база данных, содержащая в себе всю информацию о сдаваемом в прокат имуществе, клиентах, заказах, дополнительных услугах и не только это в режиме реального времени, онлайн, из любой точки мира, где есть интернет.
Программа связывает руководителя, диспетчера, бухгалтера и других сотрудников, обеспечивая всех нужной, точной и своевременной информацией.
Возможности:
Полный контроль вашего бизнеса
Удобная, легкая и продуманная сводка с изменением временного масштаба и максимальной визуализацией
Максимально быстрое и удобное добавление заказов (плюс резервирование)
Полный учет всего сдаваемого в аренду имущества
Учет дополнительных товаров и услуг
Работа всех сотрудников онлайн (или с последней локальной копией в случае отсутствия интернета), также существует локальная версия программы, работающая без интернета
Учетные записи пользователей программы с персональной настройкой доступа к конкретным данным
Аналитика ExaRent - это помощник вашему бизнесу
Автоматизированный расчет
Виртуальная касса - учет движения средств
Выставление счетов
Модуль Интернет-бронирование
Работа с контрагентами
Работа с клиентской базой
Возможность прикрепить электронные документы к большинству записей базы данных (например, хранить отсканированные копии документов клиентов и т.д.)
Печать любой таблицы
Удобные быстрые фильтры таблиц: по датам, по ресурсам и др.
Составление множества отчетов, настраиваемых индивидуально (с помощью применения фильтрации для каждой таблицы)
Массовая рассылка SMS всем сотрудникам
Программа обновляется автоматически через интернет, у всех сотрудников всегда новая версия
Интуитивно понятный интерфейс, справка к программея
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Отзывы о программе ExaRent
ЧКЛУБ про ExaRent 2.43 [23-10-2017]
прекрасный софт для нас, одним кликом печать всей пачки документов по заказу (счет, акт, договор).
небольшой автопарк, сдаем в аренду под такси.
версия на вашем сайте давно устарела, уже четвертая актуальная. 3 | 2 | Ответить
Дмитрий про ExaRent 2.43 [23-01-2016]
На первый взгляд по описанию то что надо. Буду качать, тестировать. Потом опишу что как впечатления. 5 | 2 | Ответить
seva про ExaRent 1.00 [25-04-2015]
Программа очень хорошая
Приобрели недавно как раз к началу сезона
Сдаем в аренду велосипеды и велокресла
Единственная просьба добавить куда вводить залог который мы берем с клиента
Залог может быть как денежный так и вещественный
Сейчас вводим в комментарий 5 | 6 | Ответить