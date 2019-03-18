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Video Rotator and Flipper для Windows

Video Rotator and Flipper 3.3

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Описание Video Rotator and Flipper 3.3Описание   Скачать Video Rotator and Flipper 3.3СКАЧАТЬ (38,85 Мб) Скриншоты Video Rotator and Flipper 3.3Скриншоты (3)   Статистика Video Rotator and Flipper 3.3Статистика   Отзывы о Video Rotator and Flipper 3.3Отзывы (2)  
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4.00 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Video Rotator and Flipper - простая программа для вращения и отзеркаливания видеокартинки при воспроизведении файлов. Бывают ситуации при редактировании видеоролика, когда необходимо повернуть картинку, что особенно актуально при попытке просмотра клипа на компьютере, снятого на мобильное устройство. Обычно такой просмотр доставляет неудобства и раздражение.

С помощью Rotator and Flipper Вы легко исправите такие недостатки. После запуска приложения Вы увидите как отображается ролик до преобразования и после. Кнопками "Rotate" и "Flip" добейтесь нужного результата и просмотрите, что получилось. Если все в порядке, то нажмите "Convert" - через некоторое время Вы получите откорректированный видеофайл.

При необходимости можно преобразовывать не весь файл, а только его часть: делается это в закладке "Set Time", где указывается начало и конец видео. Готовой работой сразу делитесь в социальных сетях через Facebook, Twitter, Google+, Linked In или по электронной почте.

Video Rotator and Flipper
Video Rotator and Flipper
Video Rotator and Flipper
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 603
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Video Rotator and Flipper

Дмитрий про Video Rotator and Flipper 1.0 [23-06-2015]

Программа интуитивно понятная, он ВНИМАНИЕ при установке в начале предлагает установить целую кучу шлака, по началу отказывайтесь от лицензионного соглашения( кнопка Decline).
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Александр про Video Rotator and Flipper 1.0 [16-06-2015]

Отличная штучка. Установилась и заработала без проблем. Очень удобно, что можно повернуть не всё видео, а только необходимый фрагмент.
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