5 Video Rotator and Flipper - простая программа для вращения и отзеркаливания видеокартинки при воспроизведении файлов. Бывают ситуации при редактировании видеоролика, когда необходимо повернуть картинку, что особенно актуально при попытке просмотра клипа на компьютере, снятого на мобильное устройство. Обычно такой просмотр доставляет неудобства и раздражение. С помощью Rotator and Flipper Вы легко исправите такие недостатки. После запуска приложения Вы увидите как отображается ролик до преобразования и после. Кнопками "Rotate" и "Flip" добейтесь нужного результата и просмотрите, что получилось. Если все в порядке, то нажмите "Convert" - через некоторое время Вы получите откорректированный видеофайл. При необходимости можно преобразовывать не весь файл, а только его часть: делается это в закладке "Set Time", где указывается начало и конец видео. Готовой работой сразу делитесь в социальных сетях через Facebook, Twitter, Google+, Linked In или по электронной почте.