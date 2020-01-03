Corridor Z для Android

Corridor Z 2.2.0 для Android

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Описание Corridor Z 2.2.0 для AndroidОписание   Скачать Corridor Z 2.2.0 для AndroidСКАЧАТЬ (87,39 Мб) Скриншоты Corridor Z 2.2.0 для AndroidСкриншоты (11)   Статистика Corridor Z 2.2.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Corridor Z 2.2.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Corridor Z -  увлекательный зомби-раннер для Android-смартфонов и планшетов. По сюжету три выживших персонажа, всеми силами пытаются избежать незавидной судьбы ходячего мертвеца, со всех ног убегая от своих голодных преследователей по опустевшим коридорам обычной средней школы в маленьком городке.

Необычности игре добавляет расположение камеры - персонаж бежит прямо на Вас, и это не дает шанса увидеть что его ожидает за следующим поворотом. Задержать преследователей можно заваливая коридор различным хламом, который в школе скопился в изрядных количествах. Для этого необходимо делать своевременные свайпы влево, вправо или вверх, в тот момент когда Вы пробегаете мимо очередного нагромождения мусора. Также можно подобрать оружие и отстреливать наседающих зомби. Проходя миссии и переводя героев с одного уровня на другой нужно прокачивать их индивидуальные умения (перки) и совершенствовать оружие, благодаря чему можно увеличивать расстояние, которое способен пробежать персонаж.

Мрачноватая атмосфера и соответствующее звуковое сопровождение не оставит равнодушными любителей жанра зомби-апокалипсиса, и Вы проведете немало времени прокачивая героев и перебегая из одного класса в другой, стараясь избежать зубов очень даже резвых мертвяков.

Corridor Z
Corridor Z
Corridor Z
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 661
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Corridor Z

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