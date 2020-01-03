Corridor Z - увлекательный зомби-раннер для Android-смартфонов и планшетов. По сюжету три выживших персонажа, всеми силами пытаются избежать незавидной судьбы ходячего мертвеца, со всех ног убегая от своих голодных преследователей по опустевшим коридорам обычной средней школы в маленьком городке.

Необычности игре добавляет расположение камеры - персонаж бежит прямо на Вас, и это не дает шанса увидеть что его ожидает за следующим поворотом. Задержать преследователей можно заваливая коридор различным хламом, который в школе скопился в изрядных количествах. Для этого необходимо делать своевременные свайпы влево, вправо или вверх, в тот момент когда Вы пробегаете мимо очередного нагромождения мусора. Также можно подобрать оружие и отстреливать наседающих зомби. Проходя миссии и переводя героев с одного уровня на другой нужно прокачивать их индивидуальные умения (перки) и совершенствовать оружие, благодаря чему можно увеличивать расстояние, которое способен пробежать персонаж.

Мрачноватая атмосфера и соответствующее звуковое сопровождение не оставит равнодушными любителей жанра зомби-апокалипсиса, и Вы проведете немало времени прокачивая героев и перебегая из одного класса в другой, стараясь избежать зубов очень даже резвых мертвяков.