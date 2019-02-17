OLX.ua для Android

OLX.ua 4.36.2 для Android

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Описание OLX.ua 4.36.2 для AndroidОписание   Скачать OLX.ua 4.36.2 для AndroidСКАЧАТЬ (16,99 Мб) Скриншоты OLX.ua 4.36.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика OLX.ua 4.36.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о OLX.ua 4.36.2 для AndroidОтзывы (4)  
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3.57 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.57 из 5
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OLX.ua - официальный клиент для Android, который облегчает доступ к одному из самых популярных в Украине сайтов бесплатных объявлений OLX.ua. С помощью приложения можно быстро найти интересующий вас товар, воспользовавшись фильтрами по цене и основным параметрам, звонить или писать SMS продавцу прямо со страницы объявления, просматривать фотографии товара, добавлять понравившиеся результаты поиска в Избранное.

Также благодаря OLX.ua можно оперативно публиковать объявления прямо со смартфона, прикреплять фотографии сделанные камерой вашего устройства, получать уведомления о новых ответах и отвечать на сообщения покупателей.

Что нового в OLX.ua 4.36.2 для Android?
  • Устранение ошибок и оптимизация.
Скриншоты OLX.ua:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)97 / 76 097
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе OLX.ua

feld про OLX.ua 4.22.4 для Android [08-01-2019]

Запустилось, но залогиниться не дает, а если не логиниться,то пишит, обновите и все
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Саша про OLX.ua 4.22.4 для Android [24-12-2018]

На андроид 4.2.2 не подходит ,пишет что не поддерживается..и что делать,выбросить планшет?
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Владимир про OLX.ua 4.0.8 для Android [12-01-2017]

Приложение то нормальное но я не могу его скачать на тел. Пишет что не доступно в моем регионе !!! А регион укр. Ивано Франковск...тел.самсунг А5.
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Василий про OLX.ua 3.7.0 для Android [15-01-2016]

программа отлична удобно работать.Жаль что только для андроида
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