F-Secure KEY для Windows

F-Secure KEY 4.9.189

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Описание F-Secure KEY 4.9.189Описание   Скачать F-Secure KEY 4.9.189СКАЧАТЬ (31,89 Мб) Скриншоты F-Secure KEY 4.9.189Скриншоты (6)   Статистика F-Secure KEY 4.9.189Статистика   Отзывы о F-Secure KEY 4.9.189Отзывы (0)  
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F-Secure Key - менеджер паролей, который будет хранить все ваши пароли, имена пользователей и другие учетные данные в одном месте, чтобы вы могли получить к ним доступ с любого устройства через один главный мастер-пароль.

F-Secure Key делает доступ к онлайн-услугам легким и безопасным, автоматически заполняя поля для входа на сайты, и помогает генерировать новые безопасные и уникальные пароли. С F-Secure Key ваши учетные данные всегда доступны на всех ваших устройствах: смартфонах, планшетах, ПК и компьютерах Mac. Ваши личные данные надежно защищены AES-шифрованием на самом устройстве.

Возможности F-Secure KEY:

  • Безопасный и простой доступ ко всем вашим логинам, паролям и другим учетным данным на всех устройствах
  • Автоматизированный вход
  • Генератор безопасных паролей
  • Периодическая смена паролей
  • Автоматически заполняет поля логина, делая ваш доступ к онлайн-услугам легким и безопасным
  • Лента новостей, чтобы держать вас в курсе крупных инцидентов взлома в Интернете
  • Надежное (AES) шифрование для защиты данных
  • Интуитивно понятный и быстрый поиск необходимых учетных данных
  • Работает на всех ваших устройствах: Windows, Mac OS X, Android, iOS
F-Secure KEY
F-Secure KEY
F-Secure KEY
F-Secure KEY
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 862
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе F-Secure KEY

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