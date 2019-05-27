SAM Broadcaster PRO для Windows

SAM Broadcaster PRO 2019.2

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Описание SAM Broadcaster PRO 2019.2Описание   Скачать SAM Broadcaster PRO 2019.2СКАЧАТЬ (28,9 Мб) Скриншоты SAM Broadcaster PRO 2019.2Скриншоты (6)   Статистика SAM Broadcaster PRO 2019.2Статистика   Отзывы о SAM Broadcaster PRO 2019.2Отзывы (1)  
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4.80 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 4.80 из 5
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SAM Broadcaster PRO - программа для создания собственного интернет радио. Предлагает профессиональный звук, поддерживает большинство популярных форматов, присутствует веб-интеграция, статистика и отчетность.

Особенности программы:

  • Продвинутые инструменты, такие как автосведение, удаление тишины, нормализация громкости, а также 5-полосный компрессор и лимитер.
  • Вещание в разных форматах: Форматы: AAC, aacPlus, AAC-HE, MP3, mp3PRO, Ogg и Windows Media.
  • Серверы: SAM VIBE, CheapestStream.com, SpacialNet.com, Shoutcast v1, Shoutcast v2, Icecast и Windows Media.
  • Веб-интеграция: Придайте сайту Вашего радио профессиональный вид с помощью наших легковстраиваемых виджетов.
  • Вовлекайте ваших слушателей, отображайте для них информацию об эфире, дайте им возможность просмотреть ваш каталог и даже запросить их любимый трек!
  • Статистика по слушателям и отчёты: Наблюдайте за ростом вашей аудитории. Получите доступ к логам и отчётам эффективности и другим полезным отчётам об истории воспроизведения.
  • Медиа библиотека: Быстро организуйте большие библиотеки музыки по разным категориям, импортируйте информацию из тэгов и автоматически получайте информацию о музыке через Amazon.com.
  • Dual Deck проигрыватель: Dual Deck проигрыватель позволяет вам точно размещать и ставить в очередь следующий трек во время проигрывания текущего - это позволяет делать профессиональное сведение треков. Или просто включите функцию AutoDJ и она позаботиться об этом за вас.
  • Cue-канал позволит прослушать трек в наушниках прежде чем вы включите его для слушателей.
  • Кроссфэйдер и удаление промежутков: Наш smart-кроссфэйдер автоматически определяет самый лучший момент для сведения треков или позволит Вам указать этот момент вручную.
  • Gap Killer позволит избавиться от лишней тишины и сделать воспроизведение музыки беспрерывным.

Функции Live DJ версии:

  • Управление несколькими диджеями
  • Интеграция с облачным решением SAM VIBE
  • Автоматическое восстановление через облако SAM VIBE
  • Бесплатное участие в топ-радио каталоге AudioRealm
  • Включает интеграцию SAM VIBE, обновления и поддержку в течение 12 месяцев
  • Совместимость с Wi
Что нового в SAM Broadcaster PRO 2019.2?
  • Исправлены ошибки
SAM Broadcaster PRO
SAM Broadcaster PRO
SAM Broadcaster PRO
SAM Broadcaster PRO
Статус программы Демо версия | Цена: $299.00
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 927
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - DJ Студии, микшеры
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Отзывы о программе SAM Broadcaster PRO

Колька про SAM Broadcaster PRO 2015.4 [14-12-2015]

А надпись "Buy NOW!" на скринах автора не смущает?
Лицензию скачивают с сайта разрабов.
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