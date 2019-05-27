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SAM Broadcaster PRO 2019.2
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4.80 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 4.80 из 5
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SAM Broadcaster PRO - программа для создания собственного интернет радио. Предлагает профессиональный звук, поддерживает большинство популярных форматов, присутствует веб-интеграция, статистика и отчетность.
Особенности программы:
- Продвинутые инструменты, такие как автосведение, удаление тишины, нормализация громкости, а также 5-полосный компрессор и лимитер.
- Вещание в разных форматах: Форматы: AAC, aacPlus, AAC-HE, MP3, mp3PRO, Ogg и Windows Media.
- Серверы: SAM VIBE, CheapestStream.com, SpacialNet.com, Shoutcast v1, Shoutcast v2, Icecast и Windows Media.
- Веб-интеграция: Придайте сайту Вашего радио профессиональный вид с помощью наших легковстраиваемых виджетов.
- Вовлекайте ваших слушателей, отображайте для них информацию об эфире, дайте им возможность просмотреть ваш каталог и даже запросить их любимый трек!
- Статистика по слушателям и отчёты: Наблюдайте за ростом вашей аудитории. Получите доступ к логам и отчётам эффективности и другим полезным отчётам об истории воспроизведения.
- Медиа библиотека: Быстро организуйте большие библиотеки музыки по разным категориям, импортируйте информацию из тэгов и автоматически получайте информацию о музыке через Amazon.com.
- Dual Deck проигрыватель: Dual Deck проигрыватель позволяет вам точно размещать и ставить в очередь следующий трек во время проигрывания текущего - это позволяет делать профессиональное сведение треков. Или просто включите функцию AutoDJ и она позаботиться об этом за вас.
- Cue-канал позволит прослушать трек в наушниках прежде чем вы включите его для слушателей.
- Кроссфэйдер и удаление промежутков: Наш smart-кроссфэйдер автоматически определяет самый лучший момент для сведения треков или позволит Вам указать этот момент вручную.
- Gap Killer позволит избавиться от лишней тишины и сделать воспроизведение музыки беспрерывным.
Функции Live DJ версии:
- Управление несколькими диджеями
- Интеграция с облачным решением SAM VIBE
- Автоматическое восстановление через облако SAM VIBE
- Бесплатное участие в топ-радио каталоге AudioRealm
- Включает интеграцию SAM VIBE, обновления и поддержку в течение 12 месяцев
- Совместимость с Wi
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|Что нового в SAM Broadcaster PRO 2019.2?
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Отзывы о программе SAM Broadcaster PRO
Колька про SAM Broadcaster PRO 2015.4 [14-12-2015]
А надпись "Buy NOW!" на скринах автора не смущает?
Лицензию скачивают с сайта разрабов.
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