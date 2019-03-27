PureVPN - один из лучших VPN-сервисов, позволяющий получить доступ ко всем заблокированным в Вашем регионе ресурсам и обезопасить свои персональные данные от утечки при использовании общественных и незащищенных сетей.
Особенностью PureVPN является достаточно обширная география расположения серверов: в арсенале сервиса более 450 серверов, обеспечивающих доступ к порядка 80 000 IP-адресов в более чем 89 странах. Кроме того, PureVPN предоставляет ряд других функций и дополнений для максимального удобства при работе онлайн. Все это позволит Вам обойти механизмы контроля и блокировки данных в любой стране, где бы Вы ни находились.
Как уже отмечалось, PureVPN обеспечивает защиту пользовательских данных от сохранения провайдерами интернет-услуг. Таким образом, Ваши действия не могут быть отслежены ни государственными органами безопасности, ни хакерскими группами - Вы фактически становитесь невидимым в Интернете.
При этом, разработчики приложения заверяют, что глобальная сеть стратегически грамотно расположенных серверов и специальное ПО позволяют PureVPN гарантировать наилучшую скорость передачи потоковых данных при каждом подключении. В довершение ко всему, это приложение содержит инструмент 256-битного шифрования, обеспечивая повышенную безопасность личных данных, приватной информации и идентификационных сведений.
Одним словом, благодаря PureVPN, Вы получаете полную свободу действий в Интернете без ограничений доступа и не опасаясь за свою конфиденциальность.
Примечание. Бесплатно предлагается 2 ГБ для перенаправления данных, после чего необходимо переходить на платную подписку.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app