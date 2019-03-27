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PureVPN для iOS

PureVPN 7.0.0 для iPhone, iPad

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Описание PureVPN 7.0.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать PureVPN 7.0.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (42.89 Мб) Скриншоты PureVPN 7.0.0 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика PureVPN 7.0.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о PureVPN 7.0.0 для iPhone, iPadОтзывы (1)  
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3.00 из 5, всего оценок - 2
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PureVPN - один из лучших VPN-сервисов, позволяющий получить доступ ко всем заблокированным в Вашем регионе ресурсам и обезопасить свои персональные данные от утечки при использовании общественных и незащищенных сетей.

Особенностью PureVPN является достаточно обширная география расположения серверов: в арсенале сервиса более 450 серверов, обеспечивающих доступ к порядка 80 000 IP-адресов в более чем 89 странах. Кроме того, PureVPN предоставляет ряд других функций и дополнений для максимального удобства при работе онлайн. Все это позволит Вам обойти механизмы контроля и блокировки данных в любой стране, где бы Вы ни находились.

Как уже отмечалось, PureVPN обеспечивает защиту пользовательских данных от сохранения провайдерами интернет-услуг. Таким образом, Ваши действия не могут быть отслежены ни государственными органами безопасности, ни хакерскими группами - Вы фактически становитесь невидимым в Интернете.

При этом, разработчики приложения заверяют, что глобальная сеть стратегически грамотно расположенных серверов и специальное ПО позволяют PureVPN гарантировать наилучшую скорость передачи потоковых данных при каждом подключении. В довершение ко всему, это приложение содержит инструмент 256-битного шифрования, обеспечивая повышенную безопасность личных данных, приватной информации и идентификационных сведений.

Одним словом, благодаря PureVPN, Вы получаете полную свободу действий в Интернете без ограничений доступа и не опасаясь за свою конфиденциальность.

Примечание. Бесплатно предлагается 2 ГБ для перенаправления данных, после чего необходимо переходить на платную подписку.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

PureVPN
PureVPN
PureVPN
PureVPN
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от $4.99 в месяц
Ограничение в работе программылимит 2 Гб перенаправленных данных
ОперационкаiOS iOS 6.x, iOS 7.x, iOS 8.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 265
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭмуляторы - другое
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Отзывы о программе PureVPN

TT про PureVPN 5.2.0 для iPhone, iPad [20-10-2016]

кому нужен VPN-смело используйте данный.изз множества мной испробованных оказался самым лучшим по всем критериям.советую.
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