PureVPN - один из лучших VPN-сервисов, позволяющий получить доступ ко всем заблокированным в Вашем регионе ресурсам и обезопасить свои персональные данные от утечки при использовании общественных и незащищенных сетей.

Особенностью PureVPN является достаточно обширная география расположения серверов: в арсенале сервиса более 450 серверов, обеспечивающих доступ к порядка 80 000 IP-адресов в более чем 89 странах. Кроме того, PureVPN предоставляет ряд других функций и дополнений для максимального удобства при работе онлайн. Все это позволит Вам обойти механизмы контроля и блокировки данных в любой стране, где бы Вы ни находились.

Как уже отмечалось, PureVPN обеспечивает защиту пользовательских данных от сохранения провайдерами интернет-услуг. Таким образом, Ваши действия не могут быть отслежены ни государственными органами безопасности, ни хакерскими группами - Вы фактически становитесь невидимым в Интернете.

При этом, разработчики приложения заверяют, что глобальная сеть стратегически грамотно расположенных серверов и специальное ПО позволяют PureVPN гарантировать наилучшую скорость передачи потоковых данных при каждом подключении. В довершение ко всему, это приложение содержит инструмент 256-битного шифрования, обеспечивая повышенную безопасность личных данных, приватной информации и идентификационных сведений.

Одним словом, благодаря PureVPN, Вы получаете полную свободу действий в Интернете без ограничений доступа и не опасаясь за свою конфиденциальность.

Примечание. Бесплатно предлагается 2 ГБ для перенаправления данных, после чего необходимо переходить на платную подписку.