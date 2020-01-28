FlyingStars для Windows

FlyingStars 1.1

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Описание FlyingStars 1.1Описание   Скачать FlyingStars 1.1СКАЧАТЬ (5,22 Мб) Скриншоты FlyingStars 1.1Скриншоты (5)   Статистика FlyingStars 1.1Статистика   Отзывы о FlyingStars 1.1Отзывы (0)  
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4.86 из 5, всего оценок - 21
  • Рейтинг программы - 4.86 из 5
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FlyingStar - программа для создания карты летящих звезд ФэнШуй, используя пять методов:  

  • звезды Юэ-Син классический
  • звезды Юэ-Син 24 горы
  • звезды Сань-Юань
  • Ба-Чжай земельных участков
  • Ба-Чжай помещений

Вкладка "звезды времени" помогает рассчитать летящие звезды года, месяца и дня. Солнечный год в соответствии с китайским календарем начинается 21-22 декабря прошлого года (в день Зимнего Солнцестояния). Месяц в начале календарного месяца (4-7 числа).

Вкладка "звезды пространства" включает пять методов.

Имеет справочную систему. Помогает оценить энергетику пространства: квартиры, дома, офиса.

Что нового в FlyingStars 1.1?
  • Обновлена справочная система.
FlyingStars
FlyingStars
FlyingStars
FlyingStars
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 803
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология
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Отзывы о программе FlyingStars

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