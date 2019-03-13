FastFolders - расширение для Проводника Windows, добавляющее в контекстное меню соответствующий пункт для быстрой навигации и удобного доступа к файлам и папкам. При этом сохраняется открытие полной структуры директорий без дополнительного клика по самой папке или диску - достаточно просто навести мышку. Таким образом, намного удобнее и комфортнее перемещать или копировать файлы между разными директориями на Вашем ПК.

Кроме всего, используя меню FastFolders, при наведении мышки на диск или папку отображается дополнительная информация с общим и занятым размером директории, количеством файлов и подпапок (в том числе и скрытых). Это позволяет Вам сразу узнать какие папки занимают больше всего места на ПК.

В общем, FastFolders достаточно полезное расширение, которое упростит работу с файлами через меню Проводника Windows.