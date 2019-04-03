Password Memory - отличное приложение для хранения логинов и паролей доступа от интернет-сервисов и данных кредитных карт. В настоящее время трудно найти человека, который бы не имел аккаунта в социальной сети, почтовом клиенте, регистрации на каком-либо ресурсе и т.д. При этом важно придумать надежные и трудно взламываемые пароли. Однако тут возникает проблема с запоминанием своих учетных данных, а запись информации в текстовом виде (на бумаге или электронном носителе) не обеспечивает приемлемого уровня безопасности. В этом случае как раз и придет на помощь специально разработанный программный продукт Password Memory.

В этой программе Вы сможете записать все свои регистрационные данные от сервисов, сайтов, служб, приложений и т.д. При этом, заполняя форму, есть возможность ввода URL-адреса ресурса, что позволит быстро и безопасно залогиниться, не вводя постоянно имя и пароль. Если на каком-то сайте Вы регистрируетесь впервые и еще не придумали пароль, то Password Memory предлагает по умолчанию воспользоваться случайно сгенерированным надежным паролем.

Кроме этого, в Password Memory можно также хранить и всю информацию о кредитных картах: название, банк-эмитент, номер, PIN-код, CV-код, слово-пароль и т.д.

Что касается безопасности, то созданная Вами база записей кодируется паролем и шифруется 256-битным и 128-битным алгоритмами, которые являются одними из самых трудно взламываемых. Сама же база экспортируется в форматы XML, HTML, текстовый или Excel файл. Несомненным плюсом является и возможность установки приложения на съемный носитель (например, USB-флешка), тогда все Ваши пароли всегда будут под рукой.

В целом, Password Memory очень удобное и простое в настройке приложение, которое поможет Вам безопасно пользоваться всеми возможностями интернета без риска забыть свои учетные данные.