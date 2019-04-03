Password Memory для Windows

Password Memory 7.1

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Password Memory - отличное приложение для хранения логинов и паролей доступа от интернет-сервисов и данных кредитных карт. В настоящее время трудно найти человека, который бы не имел аккаунта в социальной сети, почтовом клиенте, регистрации на каком-либо ресурсе и т.д. При этом важно придумать надежные и трудно взламываемые пароли. Однако тут возникает проблема с запоминанием своих учетных данных, а запись информации в текстовом виде (на бумаге или электронном носителе) не обеспечивает приемлемого уровня безопасности. В этом случае как раз и придет на помощь специально разработанный программный продукт Password Memory.

В этой программе Вы сможете записать все свои регистрационные данные от сервисов, сайтов, служб, приложений и т.д. При этом, заполняя форму, есть возможность ввода URL-адреса ресурса, что позволит быстро и безопасно залогиниться, не вводя постоянно имя и пароль. Если на каком-то сайте Вы регистрируетесь впервые и еще не придумали пароль, то Password Memory предлагает по умолчанию воспользоваться случайно сгенерированным надежным паролем.

Кроме этого, в Password Memory можно также хранить и всю информацию о кредитных картах: название, банк-эмитент, номер, PIN-код, CV-код, слово-пароль и т.д.

Что касается безопасности, то созданная Вами база записей кодируется паролем и шифруется 256-битным и 128-битным алгоритмами, которые являются одними из самых трудно взламываемых. Сама же база экспортируется в форматы XML, HTML, текстовый или Excel файл. Несомненным плюсом является и возможность установки приложения на съемный носитель (например, USB-флешка), тогда все Ваши пароли всегда будут под рукой.

В целом, Password Memory очень удобное и простое в настройке приложение, которое поможет Вам безопасно пользоваться всеми возможностями интернета без риска забыть свои учетные данные.

Password Memory
Password Memory
Password Memory
Password Memory
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 456
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПароли
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Отзывы о программе Password Memory

Миша про Password Memory 6.0 [17-08-2015]

Надо быть полным критином чтобы хранить свои пароли и данные кредитных карт в этой программе. Что это за разработчик такой ? Откуда он взялся вообще ?
Уже 6 версия програмы, а сайт разработчика существует менее года.
Отстой и афёра !!! Не советую к использованию.
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