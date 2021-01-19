Cooler Master для Android
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.8.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|PICOO Design
|Категории:
|Менеджеры задач - Оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 022 | Статистика
|Размер:
|13,34 Мб
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Cooler Master – приложение для отслеживания температурного режима вашего смартфона или планшета.
Программа мониторит не только температуры, но и загрузку центрального процессора, что дает возможность закрывать фоновые приложения и таким образом влиять на оба параметра.
Разработчик приложения отмечает, что нагрев устройства во время работы ресурсоемкой программы является естественным процессом и, в таком случае, нужно переместить девайс в более прохладное или вентилируемое место. Опасность перегрева устройства грозит постоянными зависаниями и перезагрузками, а также повышенному износу внутренних компонентов.
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