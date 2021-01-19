Cooler Master​ – приложение для отслеживания температурного режима вашего смартфона или планшета.

Программа мониторит не только температуры, но и загрузку центрального процессора, что дает возможность закрывать фоновые приложения и таким образом влиять на оба параметра.

Разработчик приложения отмечает, что нагрев устройства во время работы ресурсоемкой программы является естественным процессом и, в таком случае, нужно переместить девайс в более прохладное или вентилируемое место. Опасность перегрева устройства грозит постоянными зависаниями и перезагрузками, а также повышенному износу внутренних компонентов.