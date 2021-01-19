Cooler Master для Android

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.8.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категории:Менеджеры задач - Оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 022 | Статистика
Размер:13,34 Мб
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Cooler Master скриншот № 4

Cooler Master​ – приложение для отслеживания температурного режима вашего смартфона или планшета.

Программа мониторит не только температуры, но и загрузку центрального процессора, что дает возможность закрывать фоновые приложения и таким образом влиять на оба параметра.

Разработчик приложения отмечает, что нагрев устройства во время работы ресурсоемкой программы является естественным процессом и, в таком случае, нужно переместить девайс в более прохладное или вентилируемое место. Опасность перегрева устройства грозит постоянными зависаниями и перезагрузками, а также повышенному износу внутренних компонентов.

Что нового в Cooler Master 3.8.10?
  • Общие исправления и улучшения стабильности.
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