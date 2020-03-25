Cooler для Android

Cooler 3.8.02 для Android

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Описание Cooler 3.8.02 для AndroidОписание   Скачать Cooler 3.8.02 для AndroidСКАЧАТЬ (13,04 Мб) Скриншоты Cooler 3.8.02 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Cooler 3.8.02 для AndroidСтатистика   Отзывы о Cooler 3.8.02 для AndroidОтзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Cooler – приложение для отслеживания температурного режима вашего смартфона или планшета.

Программа мониторит не только температуры, но и загрузку центрального процессора, что дает возможность закрывать фоновые приложения и таким образом влиять на оба параметра.

Разработчик приложения отмечает, что нагрев устройства во время работы ресурсоемкой программы является естественным процессом и, в таком случае, нужно переместить девайс в более прохладное или вентилируемое место. Опасность перегрева устройства грозит постоянными зависаниями и перезагрузками, а также повышенному износу внутренних компонентов.

Что нового в Cooler 3.8.02 для Android?
  • Общие исправления и улучшения стабильности.
Cooler
Cooler
Cooler
Cooler
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 570
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры задач - Оптимизация
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Отзывы о программе Cooler

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