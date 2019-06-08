Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере. Занимаясь активным серфингом в интернете, регулярно скачивая, устанавливая и обновляя программы, каждый пользователь хоть один раз, но сталкивался с внедрением на свою машину нежелательных элементов разного рода: рекламные баннеры, подмена поисковой системы, замена стартовой страницы браузера, установка без спроса стороннего ПО и т.д.
Избавиться от таких проникших в систему зловредов трудно, особенно если Вы не обладаете специальными знаниями в программировании и администрировании. Именно для таких случаев и придуман инструмент Чистилка, который поможет удалить все нежелательные модули быстро и всего в несколько кликов.
Запустите сканирование в Чистилке, и программа найдет все ненужные утилиты, которые хоть формально и не являются вирусами, но все же мешают работе и просто раздражают. Вам останется только подтвердить очистку. В результате Ваш ПК станет чище, увеличится его производительность и скорость работы, а приватность будет оставаться на самом высоком уровне.
Основные возможности приложения:
легко избавит компьютер от раздражающей рекламы,
удалит программы-зловреды, которые не видит даже антивирус,
небольшой размер и портативный вариант исполнения,
Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?
Отзывы о программе Чистилка
Sergio про Чистилка 2.21.102 [19-01-2019]
Не вздумайте устанавливать,потратите время и деньги ! СНЁС ЕЁ СРАЗУ ЖЕ ! 3 | 1 | Ответить
Sergio про Чистилка 2.21.102 [19-01-2019]
Прочел отзывы,скачал ! Для перестраховки снял все "галочки",нажал сканировать ! Через две минуты нашёл какую-то хрень,при нажатии кнопки удалить - затребовал код активации ЗА ДЕНЬГИ !!! ТОЧКА !!! Снёс ЕГО на хрен ! ВСЁ !!! | | Ответить
ВИКТОР про Чистилка 2.21.64 [23-12-2018]
После переустановки венды, эту программу не переустанавливал. Однако, когда закончился срок действия её ключей - автоматом, с карточки были сняты деньги за новые ключи.... Получается : " Нет, уж, ешьте" | | Ответить