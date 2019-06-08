Чистилка для Windows

Чистилка 2.21.181

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Описание Чистилка 2.21.181Описание   Скачать Чистилка 2.21.181СКАЧАТЬ (2,58 Мб) Скриншоты Чистилка 2.21.181Скриншоты (5)   Статистика Чистилка 2.21.181Статистика   Отзывы о Чистилка 2.21.181Отзывы (38)  
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4.28 из 5, всего оценок - 62
  • Рейтинг программы - 4.28 из 5
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Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере. Занимаясь активным серфингом в интернете, регулярно скачивая, устанавливая и обновляя программы, каждый пользователь хоть один раз, но сталкивался с внедрением на свою машину нежелательных элементов разного рода: рекламные баннеры, подмена поисковой системы, замена стартовой страницы браузера, установка без спроса стороннего ПО и т.д.

Избавиться от таких проникших в систему зловредов трудно, особенно если Вы не обладаете специальными знаниями в программировании и администрировании. Именно для таких случаев и придуман инструмент Чистилка, который поможет удалить все нежелательные модули быстро и всего в несколько кликов.

Запустите сканирование в Чистилке, и программа найдет все ненужные утилиты, которые хоть формально и не являются вирусами, но все же мешают работе и просто раздражают. Вам останется только подтвердить очистку. В результате Ваш ПК станет чище, увеличится его производительность и скорость работы, а приватность будет оставаться на самом высоком уровне.

Основные возможности приложения:

  • легко избавит компьютер от раздражающей рекламы,
  • удалит программы-зловреды, которые не видит даже антивирус,
  • небольшой размер и портативный вариант исполнения,
  • интуитивно понятный интерфейс.
Размер файла: 2,58 Мб (Загрузок: 41 192)
Чистилка
Чистилка
Чистилка
Чистилка
Статус программы Условно-бесплатная
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)26 / 41 192
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

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Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере

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Как часто вы, устанавливая какую-либо программу, получали в довесок ворох ненужных приложений, тормозящих работу ПК и раздражающих вас одним своим появлением?

скачать Adguard

Отзывы о программе Чистилка

Sergio про Чистилка 2.21.102 [19-01-2019]

Не вздумайте устанавливать,потратите время и деньги ! СНЁС ЕЁ СРАЗУ ЖЕ !
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Sergio про Чистилка 2.21.102 [19-01-2019]

Прочел отзывы,скачал ! Для перестраховки снял все "галочки",нажал сканировать ! Через две минуты нашёл какую-то хрень,при нажатии кнопки удалить - затребовал код активации ЗА ДЕНЬГИ !!! ТОЧКА !!! Снёс ЕГО на хрен ! ВСЁ !!!
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ВИКТОР про Чистилка 2.21.64 [23-12-2018]

После переустановки венды, эту программу не переустанавливал. Однако, когда закончился срок действия её ключей - автоматом, с карточки были сняты деньги за новые ключи.... Получается : " Нет, уж, ешьте"
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ageres про Чистилка 2.21.64 [18-12-2018]

минимализм.. да ещё и за деньги...
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Игорь про Чистилка 2.19.77 [30-08-2018]

При запуске chistilka.exe Norton Security зарубил его нах - - ну, значит, туды ему и дорога.
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