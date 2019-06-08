Чистилка - отличная портативная утилита для выявления и последующей очистки различных мусорных, вредоносных, подозрительных и ненужных программ на компьютере. Занимаясь активным серфингом в интернете, регулярно скачивая, устанавливая и обновляя программы, каждый пользователь хоть один раз, но сталкивался с внедрением на свою машину нежелательных элементов разного рода: рекламные баннеры, подмена поисковой системы, замена стартовой страницы браузера, установка без спроса стороннего ПО и т.д.

Избавиться от таких проникших в систему зловредов трудно, особенно если Вы не обладаете специальными знаниями в программировании и администрировании. Именно для таких случаев и придуман инструмент Чистилка, который поможет удалить все нежелательные модули быстро и всего в несколько кликов.

Запустите сканирование в Чистилке, и программа найдет все ненужные утилиты, которые хоть формально и не являются вирусами, но все же мешают работе и просто раздражают. Вам останется только подтвердить очистку. В результате Ваш ПК станет чище, увеличится его производительность и скорость работы, а приватность будет оставаться на самом высоком уровне.

Основные возможности приложения: