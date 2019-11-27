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EDS ePub Reader для Windows

EDS ePub Reader 1.0.6.8

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Описание EDS ePub Reader 1.0.6.8Описание   Скачать EDS ePub Reader 1.0.6.8СКАЧАТЬ (2,57 Мб) Скриншоты EDS ePub Reader 1.0.6.8Скриншоты (2)   Статистика EDS ePub Reader 1.0.6.8Статистика   Отзывы о EDS ePub Reader 1.0.6.8Отзывы (0)  
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4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
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EDS ePub Reader - удобная читалка электронных книг и документов в формате ePub. После добавления книги в программу (поддерживается в том числе и технология drag-n-drop), в левой части окна приложения откроется древовидное меню навигацию по содержанию, а в центральной части будет располагаться непосредственно текст книги. Теперь, если нужно перейти на требуемый раздел источника, не обязательно пролистывать всю книгу - кликните в нужном месте содержания и все.

Примечательно, что кроме чтения книг, эта программа может еще и конвертировать их в популярный формат PDF. В отличие от других ePub-конверторов, создающих PDF-документ из изображений, эта программа формирует новый файл из текста, что позволяет в последствии в таком PDF выделять и копировать нужные фрагменты текста. При конвертировании можно задать шрифт и его размер, цвет фона, размер страницы, внести примечания и другие характеристики.

Из других возможностей EDS ePub Reader стоит выделить наличие ночного режима чтения, увеличение размера шрифта книги до 500% (актуально для людей со слабым зрением) и краткую информацию о самой книге.

Что нового в EDS ePub Reader 1.0.6.8?
  • Исправлены ошибки
EDS ePub Reader
EDS ePub Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 577
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧиталки - другое
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Отзывы о программе EDS ePub Reader

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