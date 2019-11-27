EDS ePub Reader

Cool Reader 3.3.61
Cool Reader -Это удобная программа для чтения электронных книг. Незаменима для тех, кому приходится читать большой объем текста с экрана
Балаболка 2.15.0.719
Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые
ICE Book Reader Pro 9.6.4
ICE Book Reader Pro - программа для удобного чтения электронных текстов (книг). Может читать тексты из TXT, HTML, XML, RTF, документы Microsoft Word, книги PALM
Doc Viewer 2.0
Если вам нужно быстро просмотреть или распечатать текстовый документ, а Microsoft Office нет под рукой, вам поможет Doc Viewer - бесплатная утилита, которая
VSD Viewer 2.0
VSD Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать, просматривать и печатать любой документ Microsoft Office Visio (VSD), а
Excel Reader 2.0
Excel Reader - небольшая утилита для просмотра и печати любых Excel документов ( Xls/Xlsx), а также RTF и TXT файлов. Имеется несколько вариантов просмотра