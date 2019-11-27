EDS ePub Reader - удобная читалка электронных книг и документов в формате ePub. После добавления книги в программу (поддерживается в том числе и технология drag-n-drop), в левой части окна приложения откроется древовидное меню навигацию по содержанию, а в центральной части будет располагаться непосредственно текст книги. Теперь, если нужно перейти на требуемый раздел источника, не обязательно пролистывать всю книгу - кликните в нужном месте содержания и все.

Примечательно, что кроме чтения книг, эта программа может еще и конвертировать их в популярный формат PDF. В отличие от других ePub-конверторов, создающих PDF-документ из изображений, эта программа формирует новый файл из текста, что позволяет в последствии в таком PDF выделять и копировать нужные фрагменты текста. При конвертировании можно задать шрифт и его размер, цвет фона, размер страницы, внести примечания и другие характеристики.

Из других возможностей EDS ePub Reader стоит выделить наличие ночного режима чтения, увеличение размера шрифта книги до 500% (актуально для людей со слабым зрением) и краткую информацию о самой книге.