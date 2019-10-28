EmojiPlus - расширение для Google Chrome, которое добавляет новые наборы смайлов и стикеров для ВКонтакте, в дополнение к стандартным.
Предлагает широчайший набор смайлов и стикеров на различные темы.
Теперь на своей стене, в сообществах и личных сообщениях вы сможете добавить совершенно новые смайлы, которое более точно передадут ваше настроение.
Расширение можно устанавливать на все браузеры на основе Chromium: Google Chrome, Яндекс Браузер, Амиго, Орбитум, Chromium 47.0.2520.0 , Comodo Dragon и другие.
Чтобы добавить новые наборы в расширение нужно выполнить следующие шаги:
- открыть меню со стикерами;
- нажать на иконку прилавка в правом нижнем углу;
- нажать кнопку "обновить список стикеров".
Некоторые браузеры могут потребовать перезагрузку.