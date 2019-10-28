EmojiPlus - расширение для Google Chrome, которое добавляет новые наборы смайлов и стикеров для ВКонтакте, в дополнение к стандартным.

Предлагает широчайший набор смайлов и стикеров на различные темы.

Теперь на своей стене, в сообществах и личных сообщениях вы сможете добавить совершенно новые смайлы, которое более точно передадут ваше настроение.

Расширение можно устанавливать на все браузеры на основе Chromium: Google Chrome, Яндекс Браузер, Амиго, Орбитум, Chromium 47.0.2520.0 , Comodo Dragon и другие.

Чтобы добавить новые наборы в расширение нужно выполнить следующие шаги:

открыть меню со стикерами; нажать на иконку прилавка в правом нижнем углу; нажать кнопку "обновить список стикеров".

Некоторые браузеры могут потребовать перезагрузку.