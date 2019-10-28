EmojiPlus для Windows

EmojiPlus 3.3.0 для Google Chrome

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Описание EmojiPlus 3.3.0 для Google ChromeОписание   Скачать EmojiPlus 3.3.0 для Google ChromeСКАЧАТЬ (501 Кб) Скриншоты EmojiPlus 3.3.0 для Google ChromeСкриншоты (5)   Статистика EmojiPlus 3.3.0 для Google ChromeСтатистика   Отзывы о EmojiPlus 3.3.0 для Google ChromeОтзывы (0)  
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4.56 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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EmojiPlus - расширение для Google Chrome, которое добавляет новые наборы смайлов и стикеров для ВКонтакте, в дополнение к стандартным.

Предлагает широчайший набор смайлов и стикеров на различные темы.

Теперь на своей стене, в сообществах и личных сообщениях вы сможете добавить совершенно новые смайлы, которое более точно передадут ваше настроение.

Расширение можно устанавливать на все браузеры на основе Chromium: Google Chrome, Яндекс Браузер, Амиго, Орбитум, Chromium 47.0.2520.0 , Comodo Dragon и другие.

Чтобы добавить новые наборы в расширение нужно выполнить следующие шаги:

  1. открыть меню со стикерами;
  2. нажать на иконку прилавка в правом нижнем углу;
  3. нажать кнопку "обновить список стикеров".

Некоторые браузеры могут потребовать перезагрузку.

EmojiPlus
EmojiPlus
EmojiPlus
EmojiPlus
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 807
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, форумы - Утилиты к браузерам
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Отзывы о программе EmojiPlus

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