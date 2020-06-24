BlueLifeHosts editor

TeamViewer 15.7.6
TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием
Radmin 3.5.2.1
Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких
WakeMeOnLan 1.85
WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL)
Ammyy Admin 3.9
Ammyy Admin - небольшая портативная программа, с помощью которой можно быстро и безопасно получать и предоставлять доступ к ПК или серверу через Интернет, а также
Supremo 4.1.1.2324
Supremo - инструмент для удаленного управления другим компьютером, который станет хорошим помощником для администрирования сетей, обеспечения технической поддержки
AnyDesk 5.5.3
AnyDesk - бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру. Присутствует возможность администрирования, доступ ко всем файлам,