BlueLifeHosts editor - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете быстро отредактировать файлы HOSTS.

Когда вы вводите в браузер название домена, приложение преобразовывает его в IP адрес, после чего загружает ресурс. Все доменные имена имеют DNS адреса, благодаря которым и происходит загрузка. Но существует другой способ доступа к ресурсу - используя HOSTS файл. Редактируя его, вы можете запретить или разрешить загружать определенные ресурсы. Быстро запретить доступ к определенным сайтам, можно просто сменив реальный IP сайта на любой другой или локальный 127.0.0.1.

Редактирование файлов HOSTS происходит в удобном графическом интерфейсе, выполненном в виде таблиц со всеми необходимыми клавишами управления.

Возможности BlueLifeHosts editor: