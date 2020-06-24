BlueLifeHosts editor для Windows

BlueLifeHosts editor 1.3

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Описание BlueLifeHosts editor 1.3Описание   Скачать BlueLifeHosts editor 1.3СКАЧАТЬ (1 Мб) Скриншоты BlueLifeHosts editor 1.3Скриншоты (8)   Статистика BlueLifeHosts editor 1.3Статистика   Отзывы о BlueLifeHosts editor 1.3Отзывы (0)  
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BlueLifeHosts editor - небольшая бесплатная утилита, с помощью которой вы сможете быстро отредактировать файлы HOSTS.

Когда вы вводите в браузер название домена, приложение преобразовывает его в IP адрес, после чего загружает ресурс. Все доменные имена имеют DNS адреса, благодаря которым и происходит загрузка. Но существует другой способ доступа к ресурсу - используя HOSTS файл. Редактируя его, вы можете запретить или разрешить загружать определенные ресурсы. Быстро запретить доступ к определенным сайтам, можно просто сменив реальный IP сайта на любой другой или локальный 127.0.0.1.

Редактирование файлов HOSTS происходит в удобном графическом интерфейсе, выполненном в виде таблиц со всеми необходимыми клавишами управления.

Возможности BlueLifeHosts editor:

  • добавление новых доменов в список;
  • редактирование имеющегося списка доменов;
  • блокировка доменного имени;
  • удаление записей;
  • функция Resolve domain позволяет быстро добавить любой адрес сайта в список hosts с автоматическим определением его IP-адреса;
  • создание резервной копии файла, которое может пригодится в случае неправильного редактирования.
BlueLifeHosts editor
BlueLifeHosts editor
BlueLifeHosts editor
BlueLifeHosts editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 658
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование
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Отзывы о программе BlueLifeHosts editor

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