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Soda PDF 3D Reader для Windows

Soda PDF 3D Reader 11.1.4.1660

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Описание Soda PDF 3D Reader 11.1.4.1660Описание   Скачать Soda PDF 3D Reader 11.1.4.1660СКАЧАТЬ (13,57 Мб) Скриншоты Soda PDF 3D Reader 11.1.4.1660Скриншоты (7)   Статистика Soda PDF 3D Reader 11.1.4.1660Статистика   Отзывы о Soda PDF 3D Reader 11.1.4.1660Отзывы (1)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Soda PDF 3D Reader - удобная программа для чтения, создания и конвертирования PDF-файлов. Если Вы часто сталкиваетесь с PDF-документами, то наверняка знаете, что для более продуктивной и качественной работы не обойтись без хорошего приложения по обработке таких файлов. Soda PDF 3D Reader является одним из таких решений, сочетая в себе все необходимые для этого функции:

  • увеличение/уменьшение масштаба,
  • удобная навигация,
  • возможность создания закладок,
  • продвинутый поиск,
  • полностью настраиваемый внешний вид документа - по одной странице, непрерывно, разворотом и др.,
  • полноэкранный режим,
  • снимок нужного фрагмента для помещения в буфер обмена.

Отдельно стоит выделить функцию 3D-чтения: реалистичное переворачивание страниц, что добавляет стильности при работе с PDF-файлом. Это особая фишка приложения, которую Вы не найдете в других "читалках".

Как уже отмечалось, с помощью Soda PDF 3D Reader можно еще и создавать свои PDF-файлы. Для этого можно использовать любые файлы на ПК, брать данные из буфера обмена или выполнить сканирование.

Из других возможностей присутствуют простые опции рецензирования (подсветка, подчеркивание, перечеркивание), импорт/экспорт дополнительных форм, работа с комментариями, вложениями, слоями и т.д.

Если создадите аккаунт в Soda PDF онлайн, то получите ряд дополнительных преимуществ работы с программой, а именно:

  • конвертирование Word, Excel и других файлов в PDF,
  • объединение и разделение PDF-файлов,
  • возможность загрузки документа в облако и работа с ним на других устройствах, а также многое другое.

В целом, Soda PDF 3D Reader действительно мощный, качественный и удобный инструмент для работы с PDF: попробуйте его в деле и ощутите настоящий комфорт от прочтения своих документов.

Soda PDF 3D Reader
Soda PDF 3D Reader
Soda PDF 3D Reader
Soda PDF 3D Reader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 227
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
ТОП-сегодня раздела "PDF"
 

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Отзывы о программе Soda PDF 3D Reader

Виталик про Soda PDF 3D Reader 7.2.03.22270 [15-04-2016]

Не скачивайте это г...о, тормозит страшно - по пол-часа открывает один документ, а стал удалять весь день промудрился. С ней вместе заезжают какие-то левые программы: амиго и т.д которые сложно удалить
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