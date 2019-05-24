Soda PDF 3D Reader - удобная программа для чтения, создания и конвертирования PDF-файлов. Если Вы часто сталкиваетесь с PDF-документами, то наверняка знаете, что для более продуктивной и качественной работы не обойтись без хорошего приложения по обработке таких файлов. Soda PDF 3D Reader является одним из таких решений, сочетая в себе все необходимые для этого функции:

увеличение/уменьшение масштаба,

удобная навигация,

возможность создания закладок,

продвинутый поиск,

полностью настраиваемый внешний вид документа - по одной странице, непрерывно, разворотом и др.,

полноэкранный режим,

снимок нужного фрагмента для помещения в буфер обмена.

Отдельно стоит выделить функцию 3D-чтения: реалистичное переворачивание страниц, что добавляет стильности при работе с PDF-файлом. Это особая фишка приложения, которую Вы не найдете в других "читалках".

Как уже отмечалось, с помощью Soda PDF 3D Reader можно еще и создавать свои PDF-файлы. Для этого можно использовать любые файлы на ПК, брать данные из буфера обмена или выполнить сканирование.

Из других возможностей присутствуют простые опции рецензирования (подсветка, подчеркивание, перечеркивание), импорт/экспорт дополнительных форм, работа с комментариями, вложениями, слоями и т.д.

Если создадите аккаунт в Soda PDF онлайн, то получите ряд дополнительных преимуществ работы с программой, а именно:

конвертирование Word, Excel и других файлов в PDF,

объединение и разделение PDF-файлов,

возможность загрузки документа в облако и работа с ним на других устройствах, а также многое другое.

В целом, Soda PDF 3D Reader действительно мощный, качественный и удобный инструмент для работы с PDF: попробуйте его в деле и ощутите настоящий комфорт от прочтения своих документов.