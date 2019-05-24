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Soda PDF 3D Reader 11.1.4.1660
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4.67 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Soda PDF 3D Reader - удобная программа для чтения, создания и конвертирования PDF-файлов. Если Вы часто сталкиваетесь с PDF-документами, то наверняка знаете, что для более продуктивной и качественной работы не обойтись без хорошего приложения по обработке таких файлов. Soda PDF 3D Reader является одним из таких решений, сочетая в себе все необходимые для этого функции:
- увеличение/уменьшение масштаба,
- удобная навигация,
- возможность создания закладок,
- продвинутый поиск,
- полностью настраиваемый внешний вид документа - по одной странице, непрерывно, разворотом и др.,
- полноэкранный режим,
- снимок нужного фрагмента для помещения в буфер обмена.
Отдельно стоит выделить функцию 3D-чтения: реалистичное переворачивание страниц, что добавляет стильности при работе с PDF-файлом. Это особая фишка приложения, которую Вы не найдете в других "читалках".
Как уже отмечалось, с помощью Soda PDF 3D Reader можно еще и создавать свои PDF-файлы. Для этого можно использовать любые файлы на ПК, брать данные из буфера обмена или выполнить сканирование.
Из других возможностей присутствуют простые опции рецензирования (подсветка, подчеркивание, перечеркивание), импорт/экспорт дополнительных форм, работа с комментариями, вложениями, слоями и т.д.
Если создадите аккаунт в Soda PDF онлайн, то получите ряд дополнительных преимуществ работы с программой, а именно:
- конвертирование Word, Excel и других файлов в PDF,
- объединение и разделение PDF-файлов,
- возможность загрузки документа в облако и работа с ним на других устройствах, а также многое другое.
В целом, Soda PDF 3D Reader действительно мощный, качественный и удобный инструмент для работы с PDF: попробуйте его в деле и ощутите настоящий комфорт от прочтения своих документов.
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Отзывы о программе Soda PDF 3D Reader
Виталик про Soda PDF 3D Reader 7.2.03.22270 [15-04-2016]
Не скачивайте это г...о, тормозит страшно - по пол-часа открывает один документ, а стал удалять весь день промудрился. С ней вместе заезжают какие-то левые программы: амиго и т.д которые сложно удалить
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