Compton для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.51 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:HDD утилиты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 946 | Статистика
Размер:486 Кб
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Compton - небольшая системная утилита, которая покажет Вам подробную информацию о всех подключенных к ПК носителях информации. Это могут быть и жесткие диски, и внешние накопители, и USB-флешки. Здесь в едином окошке доступны такие сведения как марка (производитель) и модель носителя, объем, серийный номер, версия прошивки, метка и другие.

Но и это не все. Если кликнуть правой кнопкой мышки по выбранному носителю, то можно открыть дополнительные опции и инструменты:

  • извлечение всех данных S.M.A.R.T.,
  • полная очистка диска,
  • безопасное удаление,
  • отладка.

В общем-то, все достаточно просто, но весьма информативно - если хотите знать всю информацию о своих носителях данных, то Compton сможет в этом помочь.

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