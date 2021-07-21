Compton - небольшая системная утилита, которая покажет Вам подробную информацию о всех подключенных к ПК носителях информации. Это могут быть и жесткие диски, и внешние накопители, и USB-флешки. Здесь в едином окошке доступны такие сведения как марка (производитель) и модель носителя, объем, серийный номер, версия прошивки, метка и другие.

Но и это не все. Если кликнуть правой кнопкой мышки по выбранному носителю, то можно открыть дополнительные опции и инструменты:

извлечение всех данных S.M.A.R.T.,

полная очистка диска,

безопасное удаление,

отладка.

В общем-то, все достаточно просто, но весьма информативно - если хотите знать всю информацию о своих носителях данных, то Compton сможет в этом помочь.