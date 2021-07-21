Compton для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.51 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|The SZ
|Категория:
|HDD утилиты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 946 | Статистика
|Размер:
|486 Кб
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Compton - небольшая системная утилита, которая покажет Вам подробную информацию о всех подключенных к ПК носителях информации. Это могут быть и жесткие диски, и внешние накопители, и USB-флешки. Здесь в едином окошке доступны такие сведения как марка (производитель) и модель носителя, объем, серийный номер, версия прошивки, метка и другие.
Но и это не все. Если кликнуть правой кнопкой мышки по выбранному носителю, то можно открыть дополнительные опции и инструменты:
- извлечение всех данных S.M.A.R.T.,
- полная очистка диска,
- безопасное удаление,
- отладка.
В общем-то, все достаточно просто, но весьма информативно - если хотите знать всю информацию о своих носителях данных, то Compton сможет в этом помочь.
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