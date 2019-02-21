Launcher LINE для Android

Launcher LINE 2.4.25 для Android

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Описание Launcher LINE 2.4.25 для AndroidОписание   Скачать Launcher LINE 2.4.25 для AndroidСКАЧАТЬ (21,37 Мб) Скриншоты Launcher LINE 2.4.25 для AndroidСкриншоты (10)   Статистика Launcher LINE 2.4.25 для AndroidСтатистика   Отзывы о Launcher LINE 2.4.25 для AndroidОтзывы (0)  
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Launcher LINE - персонализируйте и настройте свой Android смартфон или планшет с этим удобным и грамотно продуманным лаунчером.

Эта оболочка позволяет индивидуально настроить внешний вид рабочих столов Вашего гаджета, сделав его стильным и неповторимым. Для этого тут предусмотрено более 3000 отличных визуальных тем, обоев, значков. Среди них Вы найдете и природные пейзажи, и абстрактные картинки, и героев мультфильмов, и фотографии в стиле hi-teck и д.т. А поклонники месенжера LINE по достоинству оценят темы со знакомыми им забавными персонажами, такими как Браун и Салли. Если не знаете, какие обои использовать, то попробуйте специальную кнопку на рабочем столе, которая установит картинку фона случайным образом.

Кроме внешнего вида, Launcher LINE умеет оптимизировать гаджет, освободив оперативную память, почистив от мусорных файлов, удалив кэш, закрыв фоновые приложения и сэкономив расход батареи. Все это ускорит работу Android-устройства и позволит использовать максимум его производительности.

Прямо на рабочий стол вынесена поисковая строка, что облегчает нахождение нужного материала как в самом девайсе, так в интернете. При этом на выбор доступен широкий список поисковых систем - используйте по своему усмотрению.

Еще одной фишкой Launcher LINE являются умные рекомендации по установке тех или иных приложений - от самых популярных до индивидуальных. Так что попробуйте этот лаунчер о оцените все удобство и комфорт от использования возможностей этой оболочки.

Что нового в Launcher LINE 2.4.25 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Launcher LINE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 993
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПерсонализация
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